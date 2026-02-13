鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-13 11:41

夫妻間表情意，送房也可以。房仲業者統計內政部統計處資料，觀察近 10 年全台建物所有權夫妻贈與量，2016-2021 年約在 1.1-1.2 萬棟，2022 年逼近 1.4 萬棟，從 2023 年夫妻贈與棟數便超過 1.5 萬， 2025 年則為 15,854 棟，創下歷史新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，夫妻房產贈與，除了少數真的是把不動產當禮物贈與之外，其實節稅的考量更大。2023 年俗稱「囤房稅 2.0」的「房屋稅差別稅率新制」在國會開始修法，並於該年年底三讀通過，新制於 2024 年 7 月實施，2025 年首度開徵。由於新制以「全國歸戶、全數累進」的方式課徵房屋稅，非自住住家房屋，最高稅率則從 3.6% 上調為 4.8%，稅負增加不少。

在多個縣市持有房產的「包租公」或是「多屋家庭」，在新稅制下首當其衝，如房產集中登記於單一個人名下，會面臨最高 4.8% 的重稅，因此不少民眾從啟動修法時，便著手規劃節稅，透過「夫妻贈與」的方式，將房產產權分散，和配偶各自持有，以爭取適用較低稅率，因此修法通過的從 2023 年夫妻贈與棟數便首度超過 1.5 萬，並保持逐年增加的趨勢。

此外，根據財政部財政資訊中心的「全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計」，持有非自住住宅的人數逐年攀升，從 2020 年的 48.2 萬人，一路成長至 2024 年的 56.3 萬人，短短五年期間就增加了約 8.1 萬名囤房族，因此有節稅需求的民眾愈來愈多，夫妻贈與的量能也隨之增加

進一步觀察六都變化，2025 年台北市和台南市夫妻贈與量的增幅最明顯，台北市年增 5.7% 居六都之冠，棟數高達 2620 棟；台南市年增 4.3% 居次，棟數來到 1060 棟。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市房價居全台首位、房屋標準單價也相對高昂，因此囤房稅 2.0 實施後，稅金增加幅度最有感，也讓台北市屋主對節稅規劃更加積極；而夫妻之間互相贈與房地，除了免課徵贈與稅之外，還可申請「暫不課徵土地增值稅」，假如原持有人已使用過「一生一次」的 10% 自用住宅土增稅優惠稅率，透過贈與給配偶，未來出售房屋時，配偶可再次享有其個人的「一生一次」優惠稅率，對持有時間長、增值金額大的精華區房產來說，節稅效果相當顯著。