〈房產〉輝達總部簽約落腳北士科 房仲：科技人剛需買盤將支撐區域房市

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-11 17:00

國際 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科設立總部在今 (11) 日完成簽約， 房仲業者指出，輝達的總部建置將帶動龐大就業機會，也將為北投、士林一帶帶來穩定的房市剛需買盤，這一股龐大的高階人才需求紅利，也讓區域房價更具支撐力道。

輝達總部簽約落腳北士科，科技人剛需買盤將支撐區域房市。(鉅亨網記者張欽發攝)

輝達總部的進駐北士科後，房仲業者認為整個北士科還有許多科技業可能進駐，也因此台北市除了東區新門戶的南港與雙子星大樓的開發案發展之外，北邊也多了北士科題材，確定進駐後將增添買方信心。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市多年來可開發素地稀缺，因此北投士林科技園區，是台北市少有的大規模新興開發區，在南港、內湖等科技聚落的開發均趨近飽和的情況下，企業想在台北市扎根，北士科就成了最佳選擇尤其全球科技巨頭輝達落腳，可望進一步帶動 AI 產業進軍北士科，讓北士科的發展前景更受期待，也讓北士科的不動產市場在房市景氣寒冬，仍有扎實的價量支撐力道。

由於台北市北士科園區開發至今僅約 10 年左右，因此現今當地的房市供給，以預售屋為大宗，另有少量的新成屋，交易著重在新建案。在輝達總部消息曝光後，北士科的住宅與商辦價格都受到鼓舞，住宅方面，新案價格天花板從原本的 120 多萬元，一口氣拉升至 150 萬元；商辦部分，新案高價也從 6 字頭成長到 8 字頭，甚至還有醞釀中的個案喊出百萬遠景，也顯示有了輝達加持，業者對區段發展的後市頗具信心。

住商不動產北市區協理錢思明分析，輝達（NVIDIA）正式宣布於北士科設立台灣總部，並與台北市政府完成簽約，且設定高達 70 年的地上權，此舉預計創造 1 萬個工作機會，將為北投、士林一帶提供穩定的房市剛需買盤，此股龐大的高階人才紅利，也讓區域房價更具支撐力道。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，目前受惠於輝達等科技產業進駐，北士科區域新案房價節節高漲，近一年新案成交單價已站穩每坪 120 萬元大關，甚至不乏有成交單價突破 140 萬元的個案，

台北北士科園區周邊區域在未來性加持之下，預售屋成交單價預計仍有強勁走勢，並有望帶動北投、士林一帶的中古市場價格補漲，整體而言，市場對於北士科含金量保持高度信心，但在目前區域價位已屬高價情況之下，適逢政策打炒房的氛圍，北士科能否成功複製甚至超越內科與南港的經驗， 還需考驗區域買盤是否具有追價意願。

北士科以承德路為界，東側為軟橋段，西側則是洲美段。東邊的軟橋段，即為輝達總部基地的所在地，距離既有的芝山、石牌、明德等成熟商圈較近，也可享有捷運紅線的交通之便，目前北士科周邊的學校也比較靠近軟橋段，因此軟橋段的發展進展應會略快於西側的洲美段。

而洲美段的大眾運輸環境相對貧乏，仍有待政府規劃軌道運輸強化通勤條件，但洲美段往來快速道路較方便，可開發腹地也略較軟橋段充裕，所以當軟橋段開發到相當程度後，洲美段便是企業在北士科佈局的熱點，潛力不容小覷。

輝達在台北北士科設立總部的議題剛發酵時，北投成為北市的房市熱區，2025 年 7、8 月平均單月成交約 120 戶，且影響力有向外擴散的效益，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，未來周邊區域房價有輝達加持將相對保值，整個北士科還有許多科技業可能進駐，台北市除了東區新門戶的南港與雙子星大樓的開發案外，北邊也多了北士科題材，確定進駐後將增添買方信心。

賴正鎰分析，輝達簽約後，對台北市中軸線的北投、士林、中山三大行政區，加速連結成為「城北大生活圈」，將引發連鎖反應，尤其是輝達執行長黃仁勳宣布將整合供應鏈，帶動 AI 伺服器、機器人開發及自駕車等相關企業同步卡位，北士科未來潛力無窮。

他指出，台灣正迎來 AI 產業鏈強勁動能，北士科作為台北市最後一塊大面積開發的科技產業用地，也就是最後一塊拼圖，輝達進駐代表「台北 AI 廊帶」正式成形。北士科將關渡科技園區 (智慧健康與數位技術)、圓山數位產業園區 (新創)、內湖科技園區 (資通與生技)、南港軟體園區 (研發中心) 串聯，形成一個環狀的科技版圖。

賴正鎰指出，輝達這個重大投資案，象徵台灣在全球 AI 產業鏈的戰略地位躍升，這股國際科技資本浪潮正加速「城北大生活圈」成形，更為台北房市投下一枚超級震撼彈。