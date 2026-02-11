鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-11 14:56

根據最新公官方的 2026 年 1 月份消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率漲幅持續趨緩，1 月年增率跌破 2% 剩下 1.99%，且呈現連續 6 個月年增幅持續收斂，反映過去一段時間租金上漲過後基期已高，漲勢似有趨緩跡象。

1月房租指數增幅跌破2%呈連6個月收斂 漲勢有趨緩跡象。(鉅亨網記者張欽發攝)

而官方政策則是在 2023 年也擴大租金補貼，降低租客部分負擔同時，也增加租客的租金負擔能力，不過未來新房屋完工量大也會增加供給，政府政策鼓勵空屋出租，也可能增加供給，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

雖然在 2025 年 12 月已公告的房租指數跌破 2%，但可能受查者延誤或更正報價，資料修正後仍維持 2%，今年 1 月最新的房租指數則是年增率跌破 2%，呈現近 30 個月以來首度跌破 2%，剩 1.99%，整體房租指數年增率從去年 7 月的 2.37% 開始持續收斂。

至於住宅維修費用年增率也收斂到 1.4%，家庭用品則是維持穩定，家庭管理費用單月波動較大，去年 12 月還有 5.16%，今年 1 月年增率收斂到 2.05%，水電燃氣費用則是年增 5.02%。