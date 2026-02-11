鉅亨網記者張欽發 台北
根據最新公官方的 2026 年 1 月份消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率漲幅持續趨緩，1 月年增率跌破 2% 剩下 1.99%，且呈現連續 6 個月年增幅持續收斂，反映過去一段時間租金上漲過後基期已高，漲勢似有趨緩跡象。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年租金只有在疫情期間，因為工作收入受影響，曾短暫出現租金回跌的市場現象，後來物價有感通膨、房價大漲也反映在新成屋的租金上進而產生比價效應，另外像是管理費調漲等，都可能進一步反映在房租，同時間若是比較平價的替代出租案源較少或條件較差，房客的選擇性有限狀況下，就有可能帶動租金走揚。
而官方政策則是在 2023 年也擴大租金補貼，降低租客部分負擔同時，也增加租客的租金負擔能力，不過未來新房屋完工量大也會增加供給，政府政策鼓勵空屋出租，也可能增加供給，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。
雖然在 2025 年 12 月已公告的房租指數跌破 2%，但可能受查者延誤或更正報價，資料修正後仍維持 2%，今年 1 月最新的房租指數則是年增率跌破 2%，呈現近 30 個月以來首度跌破 2%，剩 1.99%，整體房租指數年增率從去年 7 月的 2.37% 開始持續收斂。
至於住宅維修費用年增率也收斂到 1.4%，家庭用品則是維持穩定，家庭管理費用單月波動較大，去年 12 月還有 5.16%，今年 1 月年增率收斂到 2.05%，水電燃氣費用則是年增 5.02%。
曾敬德建議，政府針對不同族群提出加碼的租金補貼方案，符合條件的民眾應該盡量善用政策的美意，但也有趁租金補貼時多存一些資金，累積過後可以當作靈活使用或者當成未來的購屋基金。
