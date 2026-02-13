search icon



〈房產〉時代演變從北漂到脫北 桃園居2025年人口淨遷入數之冠

鉅亨網記者張欽發 台北

根據內政部統計人口遷移狀況，去年全台人口淨遷出 8632 人，若以六都狀況來看，台北市去年淨遷出 4.45 萬人最多，推估與大台北地區生活圈成形與房屋稅制變動有關，反觀大台北生活圈則新北與桃園市則是淨遷入 1.2 萬人與 1.9 萬人，台中市則去年也淨遷入 1.58 萬人，桃園居人口淨遷入數之冠。

cover image of news article
桃園市2025淨遷入人口數1.9萬人爲六都之冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去的電信資料就可發現，工作在台北居住在新北的型態普及，台北市的淨遷出數量較多，一方面可能與大台北生活圈成形，通勤效率增加、通勤成本下降與房價有關係，除了房價新北與桃園比台北便宜外，還能買到住宅條件較好的大樓，加上房屋稅 2.0 的調整必須要設籍才能使用自用的優惠稅率，都會導致人口統計時的明顯波動。


統計發現，女性遷移變動似乎比男性更大，台北市女性淨遷出多於男性，可能與女性向外購屋有關，反映出來新北市與桃園市則吸納相對較多的女性遷入，趨勢與北市女性遷出較多表現一致，可能與這幾年女性到新北或桃園購買預售案交屋後的戶籍變遷有關係。

曾敬德指出，以工作就業機會來看，大台北以外近年有較多的科技業就業機會，加上傳統產業等工作需求，就業工作機會可能男多於女，北部則是有許多服務業的工作機會，可能也會導致北漂結構女多於男，相對向外購屋女性就成為一個主力。

至於台中、台南都屬於人口淨移入區域，台中是中部最大的都會區，加上近年推案量大持續吸引周邊區域人口移入，台南則是有南科的就業機會，人口同樣呈現持續移入，高雄則是人口遷移逐漸趨於平衡，預料科技業的工作可能會帶來新的人口移入。

 


文章標籤

房產人口遷徙桃園

