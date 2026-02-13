〈房產〉時代演變從北漂到脫北 桃園居2025年人口淨遷入數之冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-13 14:33

根據內政部統計人口遷移狀況，去年全台人口淨遷出 8632 人，若以六都狀況來看，台北市去年淨遷出 4.45 萬人最多，推估與大台北地區生活圈成形與房屋稅制變動有關，反觀大台北生活圈則新北與桃園市則是淨遷入 1.2 萬人與 1.9 萬人，台中市則去年也淨遷入 1.58 萬人，桃園居人口淨遷入數之冠。

桃園市2025淨遷入人口數1.9萬人爲六都之冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計發現，女性遷移變動似乎比男性更大，台北市女性淨遷出多於男性，可能與女性向外購屋有關，反映出來新北市與桃園市則吸納相對較多的女性遷入，趨勢與北市女性遷出較多表現一致，可能與這幾年女性到新北或桃園購買預售案交屋後的戶籍變遷有關係。

曾敬德指出，以工作就業機會來看，大台北以外近年有較多的科技業就業機會，加上傳統產業等工作需求，就業工作機會可能男多於女，北部則是有許多服務業的工作機會，可能也會導致北漂結構女多於男，相對向外購屋女性就成為一個主力。