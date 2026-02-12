鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-12 09:28

美國國會眾議院周三 (11 日) 以 219 票對 211 票的微弱優勢通過一項決議，明確反對川普政府對加拿大商品加徵關稅的政策，這一結果被外界視為由共和黨主導的眾議院對川普政策的罕見公開反對，6 名共和黨議員投贊成票，僅 1 名民主黨議員反對。該決議已提交參議院，預計將順利通過，但最終可能遭川普否決。

罕見譴責川普！共和黨佔多數的眾議院 為何投票反對關稅政策？(圖:shutterstock)

川普政府先前引用 1977 年《國際緊急經濟權力法》，以「加拿大未能有效遏制跨國毒品販運」為由，對未納入《美墨加協定 (USMCA)》豁免範圍的加國商品徵收 35% 關稅，並威脅將稅率提升至 50% 甚至 100%，川普此舉引發加國強烈抗議，兩國貿易談判一度停滯。

值得注意的是，川普近期多次暗示可能退出 USMCA，這一表態為北美三國貿易關係注入新的不確定性。

知情人士透露，川普已向顧問詢問退出 USMCA 的可行性，儘管尚未正式宣布，但市場擔憂情緒已導致國際油價單日漲幅超 2%。

USMCA 的存續正面臨關鍵考驗，該協定原定於今年 7 月 1 日進行續簽審查，但川普政府提出將協定拆分為雙邊協議、修改原產地規則等要求，試圖透過關稅施壓加拿大在移民、毒品政策等領域讓步。

加國總理卡尼明確表示，任何將貿易談判與政治議題捆綁的做法，都將破壞三國經濟整合成果。

專家指出，若協定破裂，北美供應鏈將面臨重建壓力，美國汽車製造業可能首當其衝，單車成本料將增加數千美元。

儘管眾議院決議暫時遏制關稅升級，但川普政府與國會的博弈持續升級，共和黨內部對總統的貿易政策出現分歧，6 名議員的「倒戈」凸顯傳統保守派與川普民粹主義路線的衝突。

與此同時，加國正加速拓展亞太市場以降低對美依賴，安大略省已暫停播放反關稅廣告來避免談判破裂。