全球稀土博弈進入白熱化階段，日本因高度依賴中國稀土而陷入被動局面。隨著年初稀土出口管控新政出爐，日本被迫採取極端手段，大規模拆解廢棄舊家電和汽車馬達提煉稀土，此舉被外媒稱為「飲鴯止渴」外，也暴露了日本在關鍵資源領域的致命弱點。

日本拆廢棄馬達煉稀土擺脫對陸依賴 ！專家：報廢週期15-20年 遠水救不了近火

作為全球稀土消費大國，日本自身稀土儲量不足 1%，卻佔全球 20% 以上的稀土加工需求，長期 90% 以上依賴中國進口。此前日本在美國慫恿下參與對中國技術圍堵，在航空發動機單晶葉片、生物科技等領域設置專利壁壘，甚至將抑衰原料核心成分炒至每克 2 萬元人民幣天價。

面對中方反制，日方聲稱拆解廢馬達每台可回收 1.5 公斤稀土，實則陷入技術迷思。

根據實地調查，所謂「熔爐提煉法」效率極低，每提煉 1 公斤稀土必須拆解數十台馬達，成本高達正常進口的 3 倍，所得稀土純度不足 80%，無法滿足高端製造需求，而粗放式冶煉造成嚴重環境污染。更引發民眾抗議。

相較之下，中國掌握全球頂尖純化技術，稀土純度達 99.99%，並建立開採 - 加工 - 應用全產業鏈標準體系，牢牢掌控定價權。技術代差正在各領域顯現。中國航空引擎核心零件性能超越進口產品。

軍工領域更面臨斷供危機：每架 F-35 戰機需 400 公斤稀土，神盾艦耗用數噸重稀土，而鏑、铽等關鍵元素對華依賴度近 100%，導致擴軍計畫擱淺。

這場資源博弈揭示深刻教訓，日本寄望的廢棄馬達回收需等待 15-20 年電動車報廢週期，實為遠水解不了近渴。