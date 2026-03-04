鉅亨網編輯林羿君 2026-03-04 15:40

阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 旗下關鍵 AI 模型「通義千問」的技術負責人林俊暘（Junyang Lin）無預警宣布離職，此舉引發投資人對該集團 AI 轉型前景的深度疑慮，導致其港股股價盤中一度重摔 4.5%，表現顯著遜於大盤，並對整體恆生科技指數構成沉重壓力。

林俊暘在阿里巴巴投入 530 億美元的 AI 戰略中扮演靈魂角色，同時被視為該公司轉型過程中最具影響力的人物之一，在他任內，Qwen 模型系列成為阿里巴巴旗艦 AI 應用的核心基礎，並在全球 AI 模型競爭中名列前茅。其離職時機敏感，正值中國科技產業面臨算力資源吃緊，以及追趕 OpenAI 等美系對手的關鍵時期。

目前林俊暘離職的原因仍不明朗。他去年才成立一支機器人團隊，且在宣布辭職前一天仍在 X 上發布與 Qwen 有關的更新。林俊暘與阿里巴巴方面均未針對此消息做出回應。

根據 LinkedIn 資料，林俊暘自 2022 年起便在阿里巴巴負責通用型模型研發，擔任 Qwen 大型語言模型與多模態模型系列的技術負責人，同時主導相關開源計畫。

林俊暘今年 1 月在北京一場論壇上表示，未來三到五年內，中國企業恐難以在人工智慧的基礎性突破上超越 OpenAI 或 Anthropic PBC 等公司。

他當時指出，OpenAI 有大量算力投入下一代研究，而中國企業的資源相當分散，光是滿足產品交付需求就已耗費大部分資源。

自 DeepSeek 帶動中國科技產業 AI 熱潮以來，阿里巴巴一直是最積極投資與推動人工智慧的企業之一。執行長吳泳銘已承諾投入超過 530 億美元用於基礎設施與 AI 發展，並表示未來實際投入可能還會進一步提高。

阿里巴巴除經營類似 Netflix 的串流影音服務，也營運中國最大的外送平台之一。去年 11 月，公司對行動應用程式 Qwen 進行重大改版，正式進軍面向消費者的 AI 服務市場，並計畫透過逐步整合阿里巴巴旗下各項服務，把 Qwen 打造成全方位的個人 AI 助手。