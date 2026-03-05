鉅亨網新聞中心 2026-03-05 17:40

自 2026 年初以來，開源 AI 代理 (AI Agent) 框架 OpenClaw 在中國科技圈引發了現象級的狂熱。據陸媒《網易科技》報導，這款最初由奧地利團隊開發的工具，在進入中國市場後，其落地速度與商業化程度遠超矽谷。

報導稱，相較於美國科技巨頭如 Google 和 Anthropic 對其採取的保守與屏蔽態度，中國的互聯網龍頭則選擇全面擁抱，將其視為 AI 發展從「聊天機器人」演進至「行動代理」的關鍵轉折點。

中國科技巨頭全面接入

中國科技巨頭正迅速將 OpenClaw 整合進其核心生態系。百度宣布在其擁有 7 億月活躍用戶的搜尋 App 中接入 OpenClaw，讓一般用戶能透過簡單指令完成日程規劃、檔案整理及程式碼撰寫等複雜任務。阿里巴巴則將其 AI 模型「通義千問」(Qwen) 與電商平台淘寶及旅遊平台飛豬深度整合，僅在春節期間的六天內，便透過 AI 代理完成超過 1.2 億筆消費訂單，實現了「對話即交易」的閉環體驗。

在基礎設施層面，騰訊雲、阿里云與字節跳動的火山引擎已率先提供預配置的 OpenClaw 雲端服務，大幅降低了開發者的部署門檻。這使得 OpenClaw 不再僅是專業人士的工具，而是走向大規模商業應用的普惠技術。

創新應用湧現

OpenClaw 的開源特性激發了中國極客與創業者的無限想像。初創公司如 Mindverse 組織黑客馬拉松，催生出 AI 版 Tinder 與自動化招聘助手；Qveris 則開發出具備現實數據執行能力的金融交易智能體。在硬體方面，廣州的 Candysign 已允許用戶透過通訊軟體遙控基於 OpenClaw 的智能充電設備。

更具代表性的是「AI 打工小隊」的出現。有產品經理透過多台二手 MacBook 同時掛載 OpenClaw 智能體，建立起一支不需休息、自動生成內容並回覆評論的「賽博團隊」，這種極低成本的規模化生產正改變傳統的商業運作模式。

手機原生化的挑戰

儘管應用火爆，但 OpenClaw 在行動端仍面臨執行穩定性的挑戰。學界與產界合作推出的 ClawMobile 針對智慧型手機環境設計了「分層架構」與「確定性優先」(Deterministic-first) 的調度策略。這種設計將高層級的 LLM 推理與低層級的設備控制 (如 ADB 或硬體 API) 分離，有效解決了行動裝置上因 UI 變動或系統干擾導致的任務中斷問題，顯著提升了跨 App 執行的成功率。

安全隱憂：權限與隱私的雙面刃

然而，OpenClaw 的「高權限」特性也引發了嚴重的安全憂慮。由於這項工具需要訪問用戶的私密檔案、登錄憑證與瀏覽記錄，中國工信部已發出警告，指出配置不當可能導致災難性的數據洩露。安全專家提醒，這類智能體極易受「提示詞注入」攻擊，若缺乏物理隔離或嚴格的權限枷鎖，用戶數據如同「在街上裸奔」。