鉅亨網編譯陳韋廷
日本前高級外匯官員中尾武彥最新警告，單靠外匯儲備干預匯市只能帶來短期震懾，若要有效遏制日元貶值趨勢，必須與日本央行 (BOJ) 穩步升息形成政策協同。這一觀點在當前日元重啟跌勢、眾院改選進入倒數計時的敏感時刻引發市場高度關注。
中尾在 2011-2013 年擔任財務省國際事務副大臣期間主導多輪匯率干預，他坦言：「動用真金白銀干預匯市固然能產生強烈市場反應，但若缺乏央行加息的明確承諾，效果難以持續。」
BOJ 雖在去年 12 月將基準利率上調至 0.75%，但實際借貸成本仍處於 - 0.5% 的深度負值區間，與美國聯邦基金利率的利差擴大至 300 個基點，這直接導致日元持續承壓。
市場分析顯示，若 BOJ 推遲升息，日元兌美元匯率恐在下月底前突破 155 關口。
中尾特別指出，聯準會 (Fed) 主席候選人華許若正式獲任，可能延續強勢美元政策，進一步加劇匯率失衡。這種預期已經反映在衍生品市場，1 年期美元兌日元期權隱含波動率攀升至 18.5% 的兩年高位。
與此同時，BOJ 審議委員增一行周四 (5 日) 強硬表態說：「必須持續升息直至完成政策正常化。」這是他自去年 7 月加入政策委員會以來的首次公開講話，大幅強化市場對 BOJ 在 4 月升息的預期。
值得關注的是，日本內閣府最新調查顯示，企業對日元貶值的容忍度已接近臨界點，72% 的製造業者稱需要進一步上調產品售價，而在消費者物價指數中，能源價格年增 14.6% 的異常增幅，凸顯輸入性通膨壓力與日元貶值的惡性循環。
分析人士認為，若 BOJ 未能在 4 月政策會議上釋放更強硬信號，日元可能面臨更劇烈的拋售潮。
