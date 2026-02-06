鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-06 14:25

中尾在 2011-2013 年擔任財務省國際事務副大臣期間主導多輪匯率干預，他坦言：「動用真金白銀干預匯市固然能產生強烈市場反應，但若缺乏央行加息的明確承諾，效果難以持續。」

BOJ 雖在去年 12 月將基準利率上調至 0.75%，但實際借貸成本仍處於 - 0.5% 的深度負值區間，與美國聯邦基金利率的利差擴大至 300 個基點，這直接導致日元持續承壓。

市場分析顯示，若 BOJ 推遲升息，日元兌美元匯率恐在下月底前突破 155 關口。

中尾特別指出，聯準會 (Fed) 主席候選人華許若正式獲任，可能延續強勢美元政策，進一步加劇匯率失衡。這種預期已經反映在衍生品市場，1 年期美元兌日元期權隱含波動率攀升至 18.5% 的兩年高位。

與此同時，BOJ 審議委員增一行周四 (5 日) 強硬表態說：「必須持續升息直至完成政策正常化。」這是他自去年 7 月加入政策委員會以來的首次公開講話，大幅強化市場對 BOJ 在 4 月升息的預期。