鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-06 10:53

本周俄羅斯對中國的石油出口折扣幅度創下新高，賣家做出降價這一動作是為了吸引全球最大原油進口國中國的需求，彌補印度可能停止採購造成的損失。

美國總統川普 2 月 2 日突然宣布與印度總理莫迪達成一項貿易協議，美印貿易協議包括印度停止向俄羅斯購買石油，但雙方沒有透露具體細節。

據《路透社》周四（5 日）報導，如果印度停止採購俄油，中國將成為俄羅斯低價石油唯一主要客戶。西方國家制裁導致印度對俄羅斯石油的需求下降，作為全球第二大石油出口國，俄羅斯面臨困境，石油海上浮倉儲量正在持續增加。

去年 6 月，印度從俄羅斯進口的石油量達到峰值，約為每天 200 萬桶。

摩根大通分析師 Natasha Kaneva 帶領的團隊表示，他們的基本預測是美印貿易協議達成後，印度每天將進口 80 萬至 100 萬桶俄羅斯原油，佔原油進口總量 17% 至 21%。

摩根大通分析師在 2 月 4 日的報告中寫道：「中國，尤其是位於山東省的獨立煉油廠，是這一趨勢的主要受益者——大幅折扣，有利的國內政策，它們吸收了大部分被轉移的俄羅斯原油，並提高了利潤率、開工率和戰略儲備。」

交易消息人士透露，本周從太平洋港口科茲米諾（Kozmino）運往中國的東西伯利亞 - 太平洋輸油管道原油（ESPO），其相對於 ICE 布蘭特基準原油的折價幅度，已擴大到接近每桶 9 美元，而近幾個月的折價幅度一直維持在 7 至 8 美元。

知情人士說，從波羅的海出口、通常銷往印度的俄羅斯烏拉爾原油，折扣約每桶 12 美元，還可能進一步擴大。