2026-02-05

《讀賣新聞》報導週四 (5 日) 引述知情人士報導，台積電 (2330-TW) 已擬定計畫、準備在熊本縣(熊本二廠) 量產日本國內首見的 3 奈米先進半導體，投資規模有望從原先規劃的 122 億美元，大幅提高至 170 億美元，同時，台積電已向日本政府告知該計畫。

原先台積電規劃在菊陽町興建中的熊本二廠生產 6 至 12 奈米產品，投資規模約 122 億美元，但日媒報導，台積電赴日投資計畫出現重大進展。

據消息人士透露，熊本二廠將跳級直攻 3 奈米先進製程，總投資金額也隨之攀升至 170 億美元，約新台幣 5,440 億元。

台積電高層最快將於 5 日前往首相官邸，親自向日本首相高市早苗說明這項關鍵決策，後續也將向日本經濟產業省針對事業計畫變更、展開具體協議。

3 奈米晶片可望應用於 AI 資料中心、自動駕駛、機器人等領域，但目前日本國內尚無能量產 3 奈米晶片的據點，台積電此舉將補足日本在最先進半導體製造上的關鍵空白。

日本政府也同步評估台日先進晶片計畫的關係。日本晶片製造商 Rapidus 計劃自 2027 會計年度起在北海道量產 2 奈米晶片。政府認為，3 奈米與 2 奈米用途不同，Rapidus 與台積電的市場不會直接競爭。

在補助方面，日本政府早在 2024 年已決定，針對台積電熊本二廠提供最高 7,320 億日元補助。此次若擴大至 3 奈米量產，政府認為對強化國內半導體供應鏈意義重大，正在研議是否追加支援。

半導體產業正面臨全球供應鏈競逐加劇的局勢，中國廠商也持續擴大市占率。

目前具備 10 奈米以下的晶圓廠，主要集中在台灣與美國。高市內閣主張對半導體、AI、數位等成長領域集中投資，並透過補助金等政策加速吸引先進晶片製造落地日本。