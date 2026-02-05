search icon



連5跌！騰訊今續挫3%創半年新低 失守5兆港元市值

鉅亨網編譯陳韋廷

中國互聯網巨頭騰訊 (00700-HK)今 (5) 日午間休市暫收低 2.87% 至每股 542 港元，一度跌深至每股 541 港元，連續第五個交易日走跌，累計跌幅近 13%，股價創 2025 年 8 月 4 日來新低，市值跌破 5 兆港元。今年迄今，騰訊股價跌近一成。

cover image of news article

去年 7 月 23 日收盤，騰訊收高 4.94%，股價創 4 年新高，市值突破 5 兆港元，至今 6 個多月，騰訊已回吐這一部分漲幅。


分析師指出，以騰訊為首的科技股在香港市場集體下跌原因有二；一是受美股科技股近日持續走弱拖累；二是中國互聯網巨頭旗下 AI 應用相繼推出大額紅包活動，引發投資者對競爭加劇的擔憂。

此外，在周三 (4 日) 元寶紅包提現日，微信公告發布了《針對第三方違規行為的打擊公告》，對以春節為主題集中爆發的過度行銷、誘導分享等違規行為進行打擊。

對此元寶緊急回應稱正在優化分享機制，也針對微信閃退、餘額清零的傳言進行闢謠。

騰訊預計在下月 18 日公佈年報，因此從 1 月 18 日起處於回購靜默期，已經暫停回購動作。


軟體股元寶微信騰訊市值紅包互聯網AI

台股首頁我要存股
騰訊控股541.500-2.96%
美元/港幣7.8084-0.05%

