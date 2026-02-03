鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-03 16:15

由白銀與黃金領跌的金屬拋售潮周二 (3 日) 趨緩，金銀價格雙雙反彈之際，從歷史高點急跌的銅價也跟著反彈。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度上漲 2% 至每噸 13,148.50 美元，在此之前，銅價從上周四的歷史高點，到周一收盤一路重挫 11%。LME 其他基本金屬如錫、鋁也同步走高。

銅價反彈主要來自中國投資人逢低買盤浮現。中國是全球最大的銅消費國，當地加工商與製造商在遠離過熱市場數周後，如今重返市場，並在 2 月的農曆新年到來之前回補庫存。

混沌天成期貨研究部主管李學智說：「當價格回檔超過 10%，加工商就願意進場承接。」他補充，在基本面支撐強勁的情況下，資金也會進場逢低布局。

投資人 1 月大舉湧入金屬市場，原因是對美元的疑慮升高，加上資金逐步遠離貨幣與主權債券的「貨幣貶值交易」(debasement trade)，帶動整體商品市場出現狂熱漲勢。銅價在 2025 年共大漲逾 40%。

不過李學智指出，短期內推動銅價進一步上漲的動能已有所減弱，因為美國貨幣政策走向仍具不確定性，而且 LME 供應緊張的風險正在緩解。