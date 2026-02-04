美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-05 04:50

多家外媒週三 (4 日) 報導，美國與伊朗原定週五 (6 日) 舉行的談判傳出面臨破局，伊朗臨時要求將地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。

美伊談判恐告吹 美方拒絕伊朗要求改在阿曼舉行 (圖：shutterstock)

對此，美國總統川普週三在接受《NBC News》訪問時表示，伊朗最高領袖「應該非常擔心」，加劇投資人對中東局勢升溫與供應中斷的憂慮。

如今談判能否如期舉行仍充滿變數，國際油價聞訊急升，截至美東時間下午 2 時 58 分許，美國西德州原油期貨上漲 1.82 美元，漲幅 2.88%，暫報每桶 65.08 美元；布蘭特原油上漲 2.04 美元，漲幅 3.03%，暫報每桶 69.37 美元。

美國官員透露，美伊雙方目前在談判地點與形式上出現重大歧見。原先雙方同意在土耳其伊斯坦堡會面，並由其他中東國家以觀察員身分參與，但伊朗要求改為在阿曼舉行的雙邊會談。

美方曾評估此提案，但最終拒絕，而伊朗也不願回到原定安排，導致談判進度陷入僵局。

不過官員指出，若伊朗願意接受原先方案，談判仍可能在本週或下週重新推進。

伊朗強調，會談議程必須僅限於核計畫，並要求美方永久排除其他議題，包括伊朗彈道飛彈射程、對區域武裝團體的支持，以及國內人權問題等。

美方則堅持若要談判產生實質成果，相關議題必須納入討論。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 表示，美方原以為已在土耳其建立一個由多方合作夥伴安排、並已獲同意的會談平台，但伊朗方面近期出現「相互矛盾」的說法，導致安排仍在協調中。

他強調，美國願意與伊朗接觸，但談判需涵蓋彈道飛彈、區域安全、核問題及伊朗對本國人民的待遇等議題。

截稿前，目前伊朗駐聯合國代表團尚未就此置評。

消息人士指出，美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 預計週四 (5 日) 前往卡達後返回華府，可能不會與伊朗官員會面。美國在中東部署龐大海軍力量，川普也曾表示不排除動用軍事手段施壓伊朗讓步。

值得關注的是，即使會談得以恢復，美伊雙方對核議題仍存在重大分歧。

伊朗堅持保留在境內濃縮鈾的權利，並拒絕將高濃縮鈾庫存移交第三國。俄羅斯則表示，仍願意接收伊朗鈾庫存，相關提案依然有效。

伊朗內部對談判策略出現不同聲音。伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問沙姆哈尼 (Ali Shamkhani) 近期採取強硬姿態，警告戰爭可能爆發，引發部分伊朗人士批評。