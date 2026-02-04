鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股主指週三 (4 日) 多收低，市場消化新一波企業財報，並等待 Alphabet 公布業績，同時持續評估 AI 顛覆性變革，可能削弱傳統企業軟體公司的競爭優勢。
標普 500 指數下跌約 0.5%，那斯達克指數重挫逾 1.5%，延續週二的跌勢，道瓊指數上漲 0.4%，反映資金從科技股轉向價值型與藍籌股。AMD 下殺超 17%，費半指數狂瀉近 4.5%。
投資人擔憂 AI 可能改變軟體產業的獲利結構，軟體股持續遭遇拋售，並進一步擴散至全球市場，歐洲與亞洲股市同步受到衝擊。
有「小非農」之稱的 ADP 就業報告週三發布，美國民間企業 1 月新增就業人數僅 2.2 萬人，低於市場預期的 4.5 萬人，勞動市場疲弱再添例證。
由於部分政府停擺週二才結束，非農就業報告延後發布，使民間這份報告的重要性上升。非農就業報告已改到下週三 (11 日) 公布。
國際油價受美伊緊張情勢推升，美國與伊朗原定週五 (6 日) 舉行的談判傳出面臨破局，伊朗臨時要求將地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
金價自先前創紀錄暴跌後反彈動能轉弱，回落至每盎司 5,000 美元以下。美國財政部長貝森特表示美國政府不能要求銀行救助加密貨幣後，比特幣跌勢加劇，盤中一度逼近 72,000 美元。
美股週三 (4 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 3.28%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.60% ；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.96%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.36%。
費半成分股肅殺一片。AMD (AMD-US) 慘崩 17.31%；博通 (AVGO-US) 跌 3.83%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.41%；應用材料 (AMAT-US) 重摔 6.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.16%；美光 (MU-US) 下殺 9.55%。
台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 2.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.06%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.17%。
企業新聞
Google 母公司 Alphabet 週三盤後公布第四季獲利和營收均超出預期，同時宣布今年資本支出目標為 1,750 億美元至 1,850 億美元，遠高於分析師預期。Alphabet 週三盤後交易中波動劇烈，一度下跌 6%，隨後收復失地。AI 巨頭輝達盤後漲近 2%，博通盤後勁揚超 5%。
晶片供應商高通 (QCOM-US) 週三盤後公布第一財季業績超出預期，但由於全球記憶體短缺將打擊手機銷售，其財測遜色。高通強調，記憶體短缺預計不會影響高通的新資料中心業務。該股盤後股價跳水超 8%。
晶片大廠 AMD (AMD-US) 週三暴跌 17.31% 至每股 200.19 美元，創下 2017 年以來最慘日，即便公司股價因財測不如部分分析師預期而重挫，執行長蘇姿丰喊話，先進晶片的需求仍在加速成長，人工智慧 (AI) 相關需求的增長速度超乎想像。
製藥類股走勢分歧。禮來 (LLY-US) 受惠於減重藥需求強勁，並發布樂觀的 2026 年獲利展望，股價噴漲超 10%。競爭對手諾和諾德 (NVO-US) 則因預測銷售將大幅下滑，引發市場震撼，股價重挫逾 6%。
特斯拉 (TSLA-US) 收黑 3.78% 至每股 406.01 美元，Wolfe 分析師 Emmanuel Rosner 表示，2026 年可能是特斯拉的催化劑豐富的一年，因為投資人將關注機器人出租車擴張、Optimus 生產以及無人監督的全自動駕駛 (FSD) 軟體的擴展等方面的進展。
Certuity 投資長 Scott Welch 表示，市場自去年底開始區分 AI 領域的贏家與輸家，而這股趨勢目前仍在延續。
Welch 指出，這是一種自然的類股輪動，過去一段時間，美股長期由大型成長股主導，導致價值股、小型股以及非美國市場相對被忽視，但事實上，這些市場去年表現大致是美國市場的兩倍，這樣的變化早已醞釀一段時間，如今才開始逐步反映在市場走勢上。
