鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-05 06:14

美股主指週三 (4 日) 多收低，市場消化新一波企業財報，並等待 Alphabet 公布業績，同時持續評估 AI 顛覆性變革，可能削弱傳統企業軟體公司的競爭優勢。

AMD下殺超17% 軟體股續承壓 費半狂瀉近4.5% (圖：REUTERS/TPG)

投資人擔憂 AI 可能改變軟體產業的獲利結構，軟體股持續遭遇拋售，並進一步擴散至全球市場，歐洲與亞洲股市同步受到衝擊。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告週三發布，美國民間企業 1 月新增就業人數僅 2.2 萬人，低於市場預期的 4.5 萬人，勞動市場疲弱再添例證。

由於部分政府停擺週二才結束，非農就業報告延後發布，使民間這份報告的重要性上升。非農就業報告已改到下週三 (11 日) 公布。

國際油價受美伊緊張情勢推升，美國與伊朗原定週五 (6 日) 舉行的談判傳出面臨破局，伊朗臨時要求將地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。

美股週三 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 260.31 點，或 0.53% ，收 49,501.3 點。

那斯達克指數下跌 350.606 點，或 1.51%，收 22,904.579 點。

S&P 500 指數下跌 35.09 點，或 0.51%，收 6,882.72 點。

費城半導體指數下跌 347.18 點，或 4.36%，收 7,619.16 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 368.13 點，或 2.44%，收 14,734.66 點。

標普 11 大板塊表現分歧：能源、原物料、房地產領漲，防禦型的醫療與必需消費也同步走強。科技、通訊服務與非必需消費領跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 3.28%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.60% ；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.96%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 2.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.06%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.17%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet 週三盤後公布第四季獲利和營收均超出預期，同時宣布今年資本支出目標為 1,750 億美元至 1,850 億美元，遠高於分析師預期。Alphabet 週三盤後交易中波動劇烈，一度下跌 6%，隨後收復失地。AI 巨頭輝達盤後漲近 2%，博通盤後勁揚超 5%。

晶片大廠 AMD (AMD-US) 週三暴跌 17.31% 至每股 200.19 美元，創下 2017 年以來最慘日，即便公司股價因財測不如部分分析師預期而重挫，執行長蘇姿丰喊話，先進晶片的需求仍在加速成長，人工智慧 (AI) 相關需求的增長速度超乎想像。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 3.78% 至每股 406.01 美元，Wolfe 分析師 Emmanuel Rosner 表示，2026 年可能是特斯拉的催化劑豐富的一年，因為投資人將關注機器人出租車擴張、Optimus 生產以及無人監督的全自動駕駛 (FSD) 軟體的擴展等方面的進展。

華爾街分析

Certuity 投資長 Scott Welch 表示，市場自去年底開始區分 AI 領域的贏家與輸家，而這股趨勢目前仍在延續。

Welch 指出，這是一種自然的類股輪動，過去一段時間，美股長期由大型成長股主導，導致價值股、小型股以及非美國市場相對被忽視，但事實上，這些市場去年表現大致是美國市場的兩倍，這樣的變化早已醞釀一段時間，如今才開始逐步反映在市場走勢上。