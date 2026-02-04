鉅亨網編譯段智恆 2026-02-04 23:00

《彭博》周三 (4 日) 報導，「歐洲清算銀行」(Euroclear) 執行長烏爾班 (Valerie Urbain) 表示，隨著美國總統川普政策引發市場波動，全球投資人正逐步將資金轉向歐洲資產，降低對美國市場的曝險。

烏爾班周三受訪時指出，來自中國、中東與亞太地區的客戶，2025 年以來明顯加快投資組合分散步伐，減少配置美國資產，並對歐洲市場展現更高興趣。她表示，投資人對分散投資的需求正在升溫，歐洲成為重要選項之一。

市場人士認為，川普推動的關稅政策推高企業成本並增加不確定性，讓部分跨國企業與投資人重新評估美國的投資吸引力。此外，投資人也憂心，在政治壓力下若出現不當降息，恐推升通膨並侵蝕美元價值，進一步影響資產配置決策。

丹麥退休基金 AkademikerPension 即被視為「拋售美國」趨勢的代表案例之一。該基金在川普揚言接管格陵蘭後，承諾出售其持有的 1 億美元美國公債，並直言已將美國視為信用風險來源。

歐洲清算銀行指出，2025 年淨利約 11.1 億歐元，較前一年的 10.4 億歐元成長；截至 2025 年底，託管資產規模超過 43 兆歐元，年增率約 7%。

烏爾班的談話也正值歐盟試圖動用存放於歐洲清算銀行、遭凍結的俄羅斯主權資產，以支援烏克蘭之際。自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，七大工業國、歐盟與澳洲已凍結約 2,800 億美元的俄羅斯央行資產，其中多數存放於歐清。

歐洲清算銀行表示，去年凍結俄羅斯資產所產生的利息收入約 50 億歐元，年減 26%，其中已提列 33 億歐元作為一次性貢獻，用於歐洲支援烏克蘭。