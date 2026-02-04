川普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統川普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
白宮近年已將阻止中國在巴拿馬運河的影響力，列為政策優先事項之一。巴拿馬最高法院日前裁定，巴拿馬港口公司 (PPC) 在太平洋岸巴爾博亞港與大西洋岸克里斯托巴港的經營合約，違反該國憲法。
中方警告巴拿馬「將付出沉重代價」
中國國務院港澳事務辦公室週二在其微信公眾號發表評論，形容該裁定「邏輯荒謬」、「完全站不住腳」，並表明中國政府與香港特區政府對此表示反對。該機構並警告，巴拿馬當局應「認清形勢、改弦更張」，否則若一意孤行，將在政治與經濟層面「不可避免地付出沉重代價」。
這番表態被視為中國對該裁定升高反應層級。稍早，中國外交部發言人曾表示，該決定違反巴拿馬核准相關特許經營的法律規定，中方企業將保留包括法律行動在內的一切權利。中國方面並稱，將採取一切必要措施，維護中國企業的合法權益。
長江和記提起仲裁 要求巨額賠償
巴拿馬港口公司自 1990 年代起，即負責經營巴拿馬運河兩端的重要港口。該公司也表示，法院裁定與相關法律架構不符。長江和記則於週三宣布，已就巴拿馬撤銷其港口經營許可一事，正式啟動國際仲裁程序。
長江和記在聲明中指出，巴拿馬港口公司將就此裁定尋求「大規模賠償」，但未說明具體金額。受消息影響，長江和記股價周三上漲逾 2%，今年以來累計漲幅已超過 23%。
此次爭議背景，源於川普政府對巴拿馬運河戰略地位的高度關切。川普去年曾公開表示，巴拿馬運河對美國「至關重要」，並指控該水道「實際上由中國在運作」，一度揚言要重新掌控該運河，引發國際關注。
