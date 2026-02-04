鉅亨網編譯段智恆 2026-02-04 20:20

川普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國(圖：REUTERS/TPG)

白宮近年已將阻止中國在巴拿馬運河的影響力，列為政策優先事項之一。巴拿馬最高法院日前裁定，巴拿馬港口公司 (PPC) 在太平洋岸巴爾博亞港與大西洋岸克里斯托巴港的經營合約，違反該國憲法。

中方警告巴拿馬「將付出沉重代價」

中國國務院港澳事務辦公室週二在其微信公眾號發表評論，形容該裁定「邏輯荒謬」、「完全站不住腳」，並表明中國政府與香港特區政府對此表示反對。該機構並警告，巴拿馬當局應「認清形勢、改弦更張」，否則若一意孤行，將在政治與經濟層面「不可避免地付出沉重代價」。

這番表態被視為中國對該裁定升高反應層級。稍早，中國外交部發言人曾表示，該決定違反巴拿馬核准相關特許經營的法律規定，中方企業將保留包括法律行動在內的一切權利。中國方面並稱，將採取一切必要措施，維護中國企業的合法權益。

長江和記提起仲裁 要求巨額賠償

巴拿馬港口公司自 1990 年代起，即負責經營巴拿馬運河兩端的重要港口。該公司也表示，法院裁定與相關法律架構不符。長江和記則於週三宣布，已就巴拿馬撤銷其港口經營許可一事，正式啟動國際仲裁程序。

長江和記在聲明中指出，巴拿馬港口公司將就此裁定尋求「大規模賠償」，但未說明具體金額。受消息影響，長江和記股價周三上漲逾 2%，今年以來累計漲幅已超過 23%。