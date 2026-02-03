鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-03 19:56

美國 1 月製造業數據報喜，加上「華許拋售」情緒逐漸淡化，美股、台股展開反彈，雖然台北匯市今 (3) 日早盤仍有較多的美元買盤，但出口商隨之進場，帶動新台幣兌美元匯率由貶轉升，終場收在 31.57 元，升值 2 分，中止連 3 貶，台北及元太外匯市場總成交值 21.295 億美元。

新台幣兌美元歷經連續 2 個交易日重貶後，今天開盤價為 31.61 元，盤中最低來到 31.626 元，外匯交易員指出，主要因部分外資消化前日的賣超，不過，隨著台股漲幅擴大，部分外資也開始匯入，出口商同步進場拋匯，帶動新台幣轉升，收在 31.57 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數上漲 0.26%，韓元強彈 1.14%，新加坡幣升值 0.28%，人民幣勁揚 0.21%，新台幣小升 0.06%，日元則貶值 0.32%。

台股今天展開反攻，台積電、台達電、聯發科等電子權值股強勢大漲，帶動指數一度飆漲 669.8 點、最高觸及 32293.83 點，終場漲 571.33 點，收在 32195.36 點。