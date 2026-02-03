〈陸股盤後〉午後走出單邊上行走勢 三大指數大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-03 16:30

中國 A 股三大股指周二（3 日）集體開高，早盤兩市震盪走低，三大股指轉跌後獲抄底盤拉升。午後走出單邊上行走勢，三大股指呈現大漲態勢。

午後走出單邊上行走勢，三大指數大漲。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤漲 1.29%，報 4,067.74 點；深證成指漲 2.19%，報 14,127.11 點；創業板指漲 1.86%，報 3,324.89 點。

‌



滬深兩市成交總額報人民幣 2.5442 兆元，較前一交易日減少 405 億元。

中原證券認為，穩增長政策的效果有望在第一季逐步顯現。第一季通常是全年流動性最寬鬆的時期，央行維持穩健偏寬鬆基調。

中原證券建議投資者採取更加均衡的配置策略，在繼續關注 AI、高端製造等科技成長主線的同時，可積極關注部分消費板塊未來蘊含的投資機會。

中原證券預計上證指數維持小幅震盪整理的可能性較大，建議投資者密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

長城證券認為，A 股市場成交額已經相較去年第四季明顯走高，2 月 A 股成交額和兩融餘額均有望保持在當前歷史高點，產業資本增持和股份回購趨勢也有望延續。

長城證券說，在居民存款「搬家」大趨勢下，非銀金融行業相關金融產品有望受益，保險、公募等中長線資金流入股市的規模也有望穩步提升。