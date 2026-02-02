鉅亨網新聞中心 2026-02-02 17:00

中國多家造車新勢力陸續公布 1 月銷量。受傳統淡季、新能源購置稅政策調整等因素影響，市場整體承壓，零售與批發數據較去年底明顯回落。不過，在需求走弱的背景下，頭部排名出現劇烈洗牌，去年銷冠零跑汽車開年即遭鴻蒙智行與小米汽車反超，顯示新一年新勢力銷量競逐已提前升溫、戰局趨於白熱化。

2026年開年中國車市洗牌：鴻蒙、小米反超零跑 智駕成決勝關鍵。(圖:shutterstock)

鴻蒙智行在 1 月份展現了強大的增長韌性，憑藉問界、智界、享界等多品牌的佈局，累計交付量超過 5.7 萬台，同比大幅增長 65.6%。其中，問界品牌依然是其核心銷售支柱，單月貢獻超過 4 萬輛。

緊隨其後的小米汽車同樣表現亮眼，儘管正處於主力車型 SU7 停產改款、全力籌備新一代車型的更迭期，1 月交車量仍突破 3.9 萬台。小米創辦人雷軍對此表示，目前的交付重點已轉向 YU7，並維持全年 55 萬輛的高交付目標。

相較之下，去年的年度銷冠零跑汽車，雖在 1 月實現 27% 的同比增長，交付量超過 3.2 萬台，但在排名上暫時退居第三。

零跑在 2025 年曾創下連續十個月蟬聯銷冠的輝煌紀錄，如今雖然遭遇鴻蒙與小米的夾擊，但其年銷百萬的目標仍顯示出強大的品牌野心。

而曾與零跑並肩頭部的理想汽車則陷入掉隊窘境，1 月銷量跌至 2.7 萬輛，成為少數同比下滑的新勢力企業。

內部對於戰略重心的偏移似乎也存在雜音，CEO 李想在全員會上大談 AI 趨勢，卻未能有效回應員工對於汽車業務規劃與錯誤反思的關切，令外界對理想今年的復甦力道持觀望態度。

放眼 2026 年全年，中國新能源汽車市場預計將告別過去的高增長時代，成長率預估將從去年的 28% 腰斬至 15.2% 左右，市場競爭正從增量搶奪轉向存量博弈。在「強者恆強」的馬太效應下，車企單純依靠車海戰術已難以突圍。

市場分析指出，未來的競爭核心將聚焦於「技術平權」，尤其是智慧輔助駕駛的普及化。