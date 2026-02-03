鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-03 14:30

白銀上周五單日暴跌超過 30%、自 2022 年以來首度跌入熊市，但這一走勢並未動搖所有人對白銀前景的信心。

Zaner Metals 副總裁暨資深金屬策略師 Peter Grant 周一 (2 日) 表示，他「傾向不採信傳統的跌幅百分比定義」，並補充指出，即便從技術面來看符合熊市定義，他也「並不完全認為白銀真的進入熊市」。

Grant 並非唯一持此看法的人。其他策略師指出，白銀過去 12 個月價格已翻超過一倍，顯示這種兼具貴金屬與工業金屬特性的商品，不太可能長時間停留在熊市。

Grant 表示，從黃金與白銀先前「上漲幅度過大」來看，很難斷言價格已經觸底。不過，價格若進入盤整期，將有助市場重新評估情勢。

他認為，貴金屬的基本趨勢仍偏多，特別是「去美元化趨勢已相當成熟」，「如果央行在這波下跌中加速買進，那將透露出很多訊息。」

白銀雙重屬性

eToro 市場分析師 Zavier Wong 也認為，若將白銀整波行情完全歸因於投機，也「過於簡化」。白銀仍具實際工業需求，尤其與資料中心與人工智慧 (AI) 基礎設施相關的領域密切相關。

1 月發布的一項研究預測，全球白銀需求在本十年將大幅增長，動力來自太陽能光電及更高白銀密集型的電池技術。

該研究預估，到 2030 年，全球白銀需求將達 4.8 萬至 5.4 萬公噸，而供應僅約 3.4 萬公噸，意味需求僅能滿足 62-70%。

其中，太陽能產業每年將消耗約 1 萬至 1.4 萬公噸白銀，占全球供應的 41% 之多。

Wong 說：「這些需求並未消失。我們看到的現象，是白銀走勢跑在自己前面，而此現象在過去的強勢階段中屢見不鮮。」

技術面已入熊市

從技術面定義來看，白銀確實已進入熊市。上周五，在美國總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任下一任聯準會 (Fed) 主席後，市場對貨幣政策的不確定性下降，美元走強，白銀價格單日重挫 31%。

根據道瓊市場數據，最活躍的白銀期貨合約在 1 月 30 日正式跌入熊市，從 1 月 26 日紐約商品交易所 (Comex) 創下的歷史收盤高點每盎司 115.504 美元，到上周五收在 78.631 美元，跌幅超過 30%。

換句話說，從歷史高點跌入熊市僅花了四個交易日。上一次出現如此快速轉折是在 2011 年，當時銀價在 4 月 29 日創高，並於 5 月 5 日、同樣四個交易日後進入熊市區間。

印鈔權力轉移

RJO Futures 資深市場策略師 John Caruso 指出，即便白銀技術面已進入熊市，但稱其為「熊市」仍讓人感覺不太對勁。

他說：「白銀過去 12 個月的漲幅百分比高得驚人。白銀目前價格仍遠高於一年前水準，約是當時的兩倍以上。」

Caruso 認為，上周五金銀同步重挫，或許可視為市場「對華許與 Fed 獨立性所投下的信任票」，但市場忽略了一點：近年來「印鈔權力』似乎已從 Fed 轉向國會。

他指出，美國國會仍在沒有經濟衰退或戰爭的情況下，維持接近 6% 的預算赤字，而且目前還看不到明確終點，這對黃金與白銀等避險金屬仍具支撐。

短線走勢仍不穩 定位底部尚早

白銀價格周一續跌，3 月交割的白銀期貨收在每盎司 77.01 美元，下跌 1.9%，不過周二亞洲盤已經展開反彈。

Marex 分析師 Edward Meir 表示，白銀「技術線圖看起來相當不穩」，主要上升趨勢線已被跌破，真正的價格底部「尚未浮現」。

他指出，目前仍難以判斷白銀會在哪裡築底，不排除價格可能下探至每盎司 50 多美元偏高水位之後，才會真正止跌，但這和大家的預測差不了多少，誰也說不準。

Meir 提醒，儘管白銀上周五單日下跌約 30 美元，但 18 個月前「白銀價格也才 30 美元左右」，這足以說明估值偏高程度有多高。

後續關鍵：能否重返 100 美元

Zaner Metals 的 Grant 認為，若白銀能重新站上每盎司 100 美元，將有助緩解下行壓力，但今年上半年未必能再創新高。

黃金周一收盤下跌 2%，報每盎司 4652.60 美元，尚未進入熊市。即便上周五單日重挫逾 11%，目前距離 1 月 29 日創下的歷史收盤高點 5,354.80 美元，跌幅約 13%。黃金周二也展開反彈。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 在市場報告中指出，市場尚未達到「均衡狀態」，加上保證金相關賣壓與期貨市場機制影響，可能需要周一、甚至周二，市場才會真正穩定下來。

芝商所 (CME) 從周一收盤後提高黃金與白銀的保證金要求，這也可能加劇金屬價格的短線壓力。

Lundin 表示，「貨幣貶值交易」(debasement trade) 的基本因素依然存在，「這波修正確實有必要，替金屬市場過熱情緒『降溫』，有助於後續建立更穩固的基礎。」