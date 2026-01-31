鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-31 08:40

黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統川普任命下任聯準會 (Fed) 主席之後，由於對美國激進降息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。

金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力 (圖:Shutterstock)

美國總統川普周五表示，已選定前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 出任 Fed 主席，衡量美元兌主要貨幣表現的美元指數 (DXY) 走升。

Panmure Liberum 分析師 Tom Price 指出，市場普遍認為華許立場理性，並不會積極推動大幅降息，「一些看重保全資本的綜合型投資人，已開始選擇獲利了結。」

美元走強將提高以美元計價金屬對其他貨幣持有者的成本，進而抑制需求。這層關係正是依賴數值模型進行交易的基金，用來判斷買賣的訊號。

FOMO 情緒下，黃金、白銀歷經史上最動盪月份

黃金周五寫下 1983 年以來最大單日跌幅，終場大跌 9.5%，報每盎司 4883.62 美元，周四最高曾觸及創紀錄的 5594.82 美元，從周四創下的每盎司 5594.82 美元高峰滑落。

白銀單日跌幅更達到 27.7%，為有史以來最大單日跌幅，周五最終收在每盎司 83.99 美元，盤中最低跌至 77.72 美元，本月稍早曾觸及 121.64 美元歷史新高。

回顧整個 1 月，金價與銀價分別上漲 17% 與 39%，直到了 1 月最後一個交易日，市場出現明顯獲利了結。事實上，前幾天開始就因為流動性偏低，小額資金在「害怕錯過」(FOMO) 行情的情緒驅動下，價格波動幅度明顯被放大。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「在近期高度投機、且缺乏節制的漲勢之後，金價與銀價均已具備回檔條件。」

獨立分析師 Ross Norman 指出，貴金屬市場「重新感受到地心引力」，走勢雖然劇烈，但也再次提醒投機客，市場並非單向上漲。

中國春節長假前可能有另一波賣壓

銅價周四觸及每公噸 14,527.50 美元的歷史高點後，周五回落 1.1% 至每噸 13,465 美元。

銅價 1 月以來上漲約 6%，此前 12 月曾大漲 11%。

麥格理 (Macquarie) 分析師 Alice Fox 說：「隨著資金持續流入這個規模相對有限、且交易部位已趨於擁擠的市場，金屬價格短期內可能繼續維持高檔震盪的格局。」

交易員預料，在 2 月 16 日中國春節假期展開之前，交易所掛牌的銅、鋁等工業金屬可能進一步走弱。春節期間，全球最大金屬消費國中國將休市一周。