黃金白銀逢獲利了結賣壓 亞市盤中重挫 川普預計宣布Fed主席人選
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
黃金在周五 (30 日) 亞洲盤交易時段重跌，投資者在美國總統川普預計宣布聯準會主席提名人選前進行獲利了結。
至亞洲午盤，現貨金價下跌約 4% 至每盎司 5100 美元附近。儘管今日走低，金價在創下一系列歷史新高後，1 月份表現依舊強勁。白銀也從高點滑落，至 105 美元附近，日內跌幅約 9%。
金價曾於周四觸及近 5,600 美元的紀錄高點，主要受到美國計畫對伊朗發動更多攻擊的消息影響，推升了避險需求。然而，隨著川普即將揭曉聯準會主席人選，市場的一大不確定性預期將消除，這在短期內削弱了黃金的避險吸引力。
目前前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 被視為領先人選。華許支持川普提出的激進降息訴求，這雖引發市場對聯準會獨立性的疑慮，但長期來看，激進降息的前景仍有利於黃金的展望。現任主席鮑爾則在近日會議後呼籲其繼任者不應參與政治。
儘管今日出現拋售，1 月份貴金屬表現亮眼，現貨金上漲約 20%，白銀漲幅更是超過 50%，成為本月表現最強勁的金屬。鉑金與鈀金本月分別有約 20% 與 18% 的漲幅。地緣政治緊張、美元下跌以及對美國財政健全與利率政策的不確定性，共同推動了這波避險資金湧入金屬與實體資產的熱潮。
