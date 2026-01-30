鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-30 15:10

儘管市場對日本央行收緊貨幣政策的預期日益升溫，但日本最新兩年期國債拍賣仍展現出強勁的需求，主因是殖利率攀升至具有吸引力的水準，投資者展現了高度的興趣。

日本兩年期國債拍賣需求強勁 殖利率吸引投資者關注(圖:shutterstock)

本次拍賣的投標倍數 (bid-to-cover ratio) 達到 3.88，顯著高於前次的 3.26 以及過去 12 個月的平均值 3.6。

這次拍賣中，對貨幣政策變動極為敏感的兩年期國債殖利率下跌 2 個基點至 1.23%。相較之下，此殖利率在本周稍早曾觸及 1.275%，創下 1996 年以來的新高。

此外，衡量市場需求深度的指標「尾部區域」(即平均價格與最低接受價格之間的差距)，從上月的 0.022 縮小至 0.01，顯示市場買氣穩健。

三井住友日興證券高級利率策略師 Miki Den 指出，此次拍賣結果非常強勁，投標倍數處於本財政年度的高位區間。然而，她也預計由於未來存在升息風險，殖利率進一步下跌的空間可能有限。

目前市場普遍預期日本央行將採取更積極的行動以應對日元疲軟。隔夜指數掉期 (OIS) 數據顯示，市場認為 4 月前升息的可能性已高達約 70%。彭博社策略師 Mark Cranfield 認為，此次拍賣的正面結果有助於消除二級市場交易風險，對日元匯率而言也是一項利多。