鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-21 18:50

日本長期債券周三 (21 日) 價格略見反彈，但市場仍然動盪，投資者認為政府和央行可能需要採取更多措施，才能抑制殖利率飆升。

這波債市拋售潮主要由首相高市早苗提出的減稅政見所引發，導致 30 年期與 40 年期國債殖利率在周二雙雙飆升超過 25 個基點。其中，40 年期國債殖利率在周二一度觸及 4.215% 的歷史新高，周三雖回落至 4.04%，但仍處於高檔。

‌



隨著 2 月 8 日大選 即將到來，市場預期未來將面臨更多劇烈震盪。日元是今年迄今表現最差的 G10 貨幣，其兌美元匯率徘徊在 158 附近。

AXA 投資管理有限公司資深固定收益策略師 Ryutaro Kimura 表示，市場預期日本財務省可能會對一級交易商進行調查，或提前削減下一財政年度的超長天期債券發行量。許多市場參與者預計，日本央行將進行非常規的政府債券購買，但這取決於政府是否能夠容忍由此導致的日元貶值。

三井住友信託資產管理公司資深策略師 Katsutoshi Inadome 說：「片山的言論會對市場產生一定影響，但這並非僅靠口頭干預就能阻止的趨勢。」

國民民主黨黨魁玉木雄一郎則建議，政府與央行應採取更強硬的回應，包括考慮回購政府債務並減少 40 年期債券的發行量。