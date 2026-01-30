鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-30 18:46

台北股匯今 (30) 日連袂走弱，加權指數重挫逾 470 點，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元匯率跟隨主要亞幣跳水，摜破 31.4 元關卡，終場收在 31.468 元，重貶 1.41 角，台北與元太外匯市場總成交值放大至 28.475 億美元。

新台幣匯率同步收周線、月線，本周累計升值 1.1 角、升幅 0.35%，周線翻升；月線則拉出連 4 黑，元月累計小貶 3 分、貶幅 0.10%。

新台幣兌美元昨天終止連 5 升後，今天以 31.36 元開盤，隨著美元買盤出籠，匯價一度下探 31.478 元、貶值 1.51 角，呈現股匯齊挫，終場以 31.468 元作收，重貶 1.41 角。

台股今天持續湧現獲利了結賣壓，台積電下跌 30 元，台達電、鴻海、聯發科等大型電子權值股同步走弱，指數終場驚險守住 3 萬 2 關卡，收在 32063.75 點，下跌 472.52 點，成交值仍爆出逾 9000 億元大量。外資單日大舉賣超 512.39 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數反彈 0.26%，韓元重挫 0.62%，新台幣同步重貶 0.45%，日元貶值 0.32%，新加坡幣貶值 0.28%，人民幣小貶 0.04%，而越南盾則逆勢升值 0.48%。

根據外電報導，美國總統川普表示美元「表現很好」，被市場解讀為默許走貶，且再度呼籲大幅降息，這與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 捍衛「強勢美元」的立場產生矛盾，使得投資人信心出現動搖，加上格陵蘭引起相關貿易紛爭，地緣政治擔憂仍未消退，短期動能明顯轉向不利美元。