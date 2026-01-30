鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-30 06:51

據《MarketWatch》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 過去曾將公司旗下電動車陣容稱為「S3XY」系列。不過，隨著特斯拉即將告別 Model S 與 Model X，這個稱號也得走入歷史——這兩款車正成為馬斯克 AI 願景下的「犧牲品」。

馬斯克在特斯拉周三的財報電話會議上宣布，Model S 轎車與 Model X 休旅車將於下季逐步停產。特斯拉未來仍將銷售旗下最暢銷的 Model Y 休旅車與 Model 3 轎車，以及電動皮卡 Cybertruck。

在加州的特斯拉旗艦工廠，原本用於生產這兩款高階電動車的產線，將進行改造，轉而用於製造特斯拉的人形機器人 Optimus。馬斯克曾表示，Optimus 未來有望貢獻特斯拉大部分的市值。

Model S 是特斯拉推出的第二款車型，於 2012 年上市。這款車憑藉性能與設計的結合，改變了外界對電動車的刻板印象——在此之前，電動車多被視為小眾且不實用。Model S 也首度導入多項後來成為特斯拉標誌性的設計，包括大型觸控螢幕、空中下載 (OTA) 軟體更新，以及備受爭議的隱藏式門把。

Model X 則是特斯拉目前仍在銷售的第二老車款，是一款配備「鷹翼門」、售價高昂的豪華 SUV。但這款車同時讓特斯拉傷透腦筋。馬斯克曾在 2017 年形容它像顆法貝熱彩蛋 (Fabergé egg)，是一件藝術品，但可能不應再複製。

根據 Cox Automotive 與特斯拉公布數據，自 2020 年以來，Model S 與 Model X 合計銷量僅 23 萬 9,452 輛，其中去年售出 1 萬 8,955 輛。相比之下，特斯拉光是在 2025 年就賣出超過 35.7 萬輛 Model Y。

馬斯克早在 2019 年便坦言，Model S 與 Model X 是「非常小眾的產品」。「老實說，我們繼續生產它們，更多是出於情感因素，對公司的未來並沒有那麼重要。」

儘管如此，這兩款車多年來仍為特斯拉帶來營收。停產之後，特斯拉的核心電動車業務收入可能進一步減少，而公司正需要大量現金來支撐龐大的資本支出計畫。但若從長期來看，這項轉向或許值得。

William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 在周四給客戶的報告中表示，「我們很清楚特斯拉為什麼要做出這樣的取捨。」

他指出，若特斯拉每年能生產 50 萬台 Optimus 機器人，並以每台平均 5 萬美元的價格出售，年營收可達 250 億美元，隨著規模化推進，其財務效益可能遠超 Model S 與 Model X。

特斯拉目前一年可生產約 10 萬輛 Model S 與 Model X，但計劃未來將人形機器人年產能提升至 100 萬台，馬斯克預期最終售價將落在 2 萬至 3 萬美元之間。

馬斯克周三證實，特斯拉將在「幾個月內」展示一款可量產的 Optimus 原型，並計劃 2026 年底開始製造。他先前曾表示，最快可在 2027 年底對外銷售，若時程不變，特斯拉將成為美國最早販售人形機器人的公司之一。

特斯拉股價近來持續受到投資人對 Optimus 與機器人計程車 Robotaxi 前景的高度期待推動。目前特斯拉市值約 1.43 兆美元，其中一部分正是來自市場對其 AI 與機器人布局的期待。

不過，Optimus 仍屬高度未驗證的產品。儘管馬斯克聲稱公司已解決人形機器人領域一些最棘手問題，但截至目前，Optimus 僅在工廠環境中執行簡單任務。

REX Financial 營運長 Scott Acheychek 表示，「投資人真正關心的問題在於，特斯拉是否能足夠快地，從一家追求銷量的車廠，轉型為 AI 與能源平台，來合理支撐目前的估值。」