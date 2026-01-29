鉅亨網編譯陳又嘉
電動車大廠特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，儘管全年營收年減約 3%，為公司成立以來首度下滑，但財報表現優於市場預期，盤後股價仍走高。截至發稿，漲超 3%。
特斯拉近幾季電動車銷售表現疲弱，主要因全球多地競爭加劇，尤其是在中國市場面臨比亞迪 (BYD) 的挑戰。
第四季營收年減 3%，由去年同期的 257 億美元降至 249 億美元，其中電動車業務營收年減 11%，從 198 億美元降至 177 億美元。
特斯拉在財報聲明中表示，全年營收由 2024 年的 977 億美元降至 948 億美元。公司指出，部分下滑原因在於「車輛交付量下降」以及「監管信用額度 (regulatory credit) 收入減少」。
本月稍早，特斯拉已公布第四季交車量年減 16%，全年交車量也下滑 8.6%。交車量是特斯拉最接近銷售數據的指標，但公司並未在股東文件中對其作出精確定義。
在核心業務承壓之際，執行長馬斯克 (Elon Musk) 試圖將投資人目光轉向其他成長領域，尤其是尚未正式上市的機器人計程車 Robotaxi 與人形機器人 Optimus。
特斯拉在去年推出以 Robotaxi 為品牌的叫車 App，並在德州奧斯汀展開試點服務。上周，特斯拉高層表示，已在奧斯汀車隊的部分車輛中移除安全監控員，進行真正的無人駕駛載客測試。
特斯拉在投資人簡報中指出，計劃今年上半年擴展至另外 7 座美國城市，包括達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯。
公司也表示，已開始為即將推出的 Cybercab 進行生產前「製程與設備準備 (tooling)」。Cybercab 先前被定位為雙座、專為無人駕駛打造的車款，將不配備方向盤與踏板。
在人形機器人方面，特斯拉表示，計劃於本季發表第三代 Optimus。公司指出，「第三代 Optimus 是我們第一款為量產而設計的版本。」特斯拉希望未來將 Optimus 打造成可雙足行走、具備智慧能力的機器人，應用範圍從工廠作業到照顧孩童。
第四季淨利大減 61%，由去年同期的 21 億美元 (或每股 60 美分) 降至 8.4 億美元(或每股 24 美分)，主要因營業費用年增 39%。
能源發電與儲能業務營收年增 25%，由 30.6 億美元成長至 38.4 億美元。服務及其他業務營收年增 18%，由 28.5 億美元增至 33.7 億美元。
特斯拉並透露，已於 1 月 16 日同意對馬斯克旗下 AI 新創 xAI 投資約 20 億美元，作為該公司近期公開募資的一部分。本月稍早，這家 OpenAI 競爭對手表示，其最新一輪募資金額達 200 億美元，超過原先的 150 億美元目標，參與投資者包括輝達 (Nvidia) 與思科(Cisco)。
特斯拉表示，投資 xAI 及雙方的合作，「旨在強化特斯拉將 AI 產品與服務大規模導入實體世界的能力」。
第四季資本支出年減 14%，由去年同期的 27.8 億美元降至 23.9 億美元。
資本支出為投資人關注焦點，這些投入將支撐特斯拉未來在自駕與機器人領域所需的晶片技術。馬斯克在去年 11 月的股東大會上曾表示，特斯拉將與台積電及三星 (Samsung) 合作，推進新一代晶片的生產。
