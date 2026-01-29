鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-29 06:43

電動車大廠特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，儘管全年營收年減約 3%，為公司成立以來首度下滑，但財報表現優於市場預期，盤後股價仍走高。截至發稿，漲超 3%。

特斯拉近幾季電動車銷售表現疲弱，主要因全球多地競爭加劇，尤其是在中國市場面臨比亞迪 (BYD) 的挑戰。

第四季營收年減 3%，由去年同期的 257 億美元降至 249 億美元，其中電動車業務營收年減 11%，從 198 億美元降至 177 億美元。

特斯拉在財報聲明中表示，全年營收由 2024 年的 977 億美元降至 948 億美元。公司指出，部分下滑原因在於「車輛交付量下降」以及「監管信用額度 (regulatory credit) 收入減少」。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：249 億美元 v.s. 247.9 億美元

調整後 EPS：50 美分 v.s. 45 美分

本月稍早，特斯拉已公布第四季交車量年減 16%，全年交車量也下滑 8.6%。交車量是特斯拉最接近銷售數據的指標，但公司並未在股東文件中對其作出精確定義。

在核心業務承壓之際，執行長馬斯克 (Elon Musk) 試圖將投資人目光轉向其他成長領域，尤其是尚未正式上市的機器人計程車 Robotaxi 與人形機器人 Optimus。

特斯拉在去年推出以 Robotaxi 為品牌的叫車 App，並在德州奧斯汀展開試點服務。上周，特斯拉高層表示，已在奧斯汀車隊的部分車輛中移除安全監控員，進行真正的無人駕駛載客測試。

特斯拉在投資人簡報中指出，計劃今年上半年擴展至另外 7 座美國城市，包括達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯。

公司也表示，已開始為即將推出的 Cybercab 進行生產前「製程與設備準備 (tooling)」。Cybercab 先前被定位為雙座、專為無人駕駛打造的車款，將不配備方向盤與踏板。

在人形機器人方面，特斯拉表示，計劃於本季發表第三代 Optimus。公司指出，「第三代 Optimus 是我們第一款為量產而設計的版本。」特斯拉希望未來將 Optimus 打造成可雙足行走、具備智慧能力的機器人，應用範圍從工廠作業到照顧孩童。

第四季淨利大減 61%，由去年同期的 21 億美元 (或每股 60 美分) 降至 8.4 億美元(或每股 24 美分)，主要因營業費用年增 39%。

能源發電與儲能業務營收年增 25%，由 30.6 億美元成長至 38.4 億美元。服務及其他業務營收年增 18%，由 28.5 億美元增至 33.7 億美元。

特斯拉並透露，已於 1 月 16 日同意對馬斯克旗下 AI 新創 xAI 投資約 20 億美元，作為該公司近期公開募資的一部分。本月稍早，這家 OpenAI 競爭對手表示，其最新一輪募資金額達 200 億美元，超過原先的 150 億美元目標，參與投資者包括輝達 (Nvidia) 與思科(Cisco)。

特斯拉表示，投資 xAI 及雙方的合作，「旨在強化特斯拉將 AI 產品與服務大規模導入實體世界的能力」。

第四季資本支出年減 14%，由去年同期的 27.8 億美元降至 23.9 億美元。