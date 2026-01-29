鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-29 16:50

香港主要股指周四 (28 日) 走勢不一，恒生指數(HSI) 連 7 個交易日收紅，一度衝高至 28000 點之上，創 2021 年 7 月以來的最高水準。截至收盤，恒指漲 0.51% 至 27968.09 點，國企指數收高 0.42% 至 9552.58 點，恒生科技指數 (HSTECH) 則收低 1% 至 5841.1 點，紅籌指數收高 1.73% 至 4470.01 點。

〈港股盤後〉三大指數漲跌互見 恒指連七紅 一度收復二萬八千點大關（圖：Shutterstock）

盤面上，房地產與資源類股漲幅居前，中國奧園漲 32.88%，融創中國漲超 29%，世茂集團漲超 23%，碧康園漲超 16%。此外，保險股今日多數上漲，中國平安、新華保險漲超 3%。

下跌族群方面，科技股跌多漲少，網易跌超 2%，京東、嗶哩嗶哩跌超 1%，小米漲近 1%，半導體股今日回調，華虹半導體跌超 5%，中芯國際跌超 2%。

消息面上，多家房企相關人士周三 (28 日) 透露，目前所屬公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。不過，部分出險房企被要求向總部所在城市專班組定期報告資產負債率等財務指標。2020 年 8 月，監理機關為控制房企有息債務規模，試辦新規為房商設置了融資「三條紅線」。2021 年「三條紅線」政策擴圍至數十家房企，監理機關要求這些房企每月通報「三條紅線」指標。此外，今年開年以來，多家重量級房企化債行動獲得實質進展。

中國光大證券國際策略師吳建國表示，受美元走軟和中國公司股價強勁上漲的支撐，尤其是房地產開發商，港股延續前一交易日的強勁表現。

高盛首席中國股票策略師劉勁津周三說，預計未來 12 個月中國股市將進入「慢牛」階段，主要驅動力是獲利成長，而非估值擴張。

他還表示，高盛維持對股票的增持立場，尤其看好中國和印度等新興市場股票。今年散戶和法人機構預計流入中國股市的資金將分別達到約 2 兆元和 1 兆元人民幣。

華泰證券也表示，年初以來，A 股大盤指數滬深 300 基本橫盤，上證指數在月中開始橫盤整理，但港股在內外資共振、獲利估值共同修復的背景下走出了新老經濟均衡上漲的「慢牛形態」。