袁志峰 2026-01-30 04:50

今日推介 - 銀河娛樂 (27, $40.5), 目標價 $44.5, 止損價 $39.0

【袁志峰專欄】恒指今年可見3萬點（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周四港股表現分化，恒指升 0.5%，再創逾 4 年半新高，恒生科指跌 1.0%。大市成交減少，南向資金轉淨買入。恒指連升 7 日，累漲 5.6%。因美元轉弱，恒指首月急升，預期年內可見 30,000 點，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 200 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 229 點至 28056 點，收報 27968 點，升 141 點或 0.5%，創逾 4 年半新高。成交額按日減 8% 至 3320 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 44 億元。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及小米 (1810) 錄得 24.0、8.0 及 6.4 億元淨買入。中國移動 (941)、紫金礦業(2899) 及阿里 (9988) 錄得 6.5、3.8 及 3.3 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 658 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 0.5%，成份股 54 升 29 跌 5 持平。信義玻璃 (868) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。中國海外 (688) 及龍湖集團 (960) 漲逾 6% 及 5%。華潤置地 (1109) 及安踏體育 (2020) 漲逾 4%。中國平安 (2318)、紫金礦業(2899)、華潤萬象生活(1209)、華潤啤酒(291)、百威亞太(1876)、海底撈(6862)、李寧(2331) 及新東方 (9901) 漲逾 3%。友邦保險 (1299)、中信股份(267)、蒙牛乳業(2319)、周大福(1929) 及萬洲國際 (288) 升逾 2%。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 跌 8% 及 4%，為跌幅最大藍籌。信達生物 (1801) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.0%，收報 5841 點，成份股 7 升 22 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 及網易 (9999) 跌逾 1% 及 2%。美的集團 (300)、海爾智家(6690) 及同程旅行 (780) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌逾 3%。中芯國際 (981)、攜程(9961)、小鵬汽車(9868)、蔚來(9866)、騰訊音樂(1698) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。理想汽車 (2015)、嗶哩嗶哩(9626) 及商湯 (20) 跌逾 1%。

板塊方面，紙製品、內房、物管、建材、啤酒、體育用品及乳製品股上升，漲幅居前。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 9% 及 7%。綠城中國 (3900) 升逾 6%。萬物雲 (2602) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 4% 及 3%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 升逾 3%。青島啤酒 (168) 升逾 5%，百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 升逾 3%。中國飛鶴 (6186) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 3% 及 2%。

濠賭、晶片、電動車及線上醫療股下跌，跌幅居前。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 跌 8% 及 4%。美高梅中國 (2282) 及永利澳門 (1128) 跌逾 2%。

周四上証指數高開 0.1%，早盤偏軟，最多曾跌 0.3%，午後震盪走高，最多曾漲 0.5%，收報 4157.98 點，升 0.2%。深証成指跌 0.3%。科創 50 指數跌 3.0%。滬深兩市總成交約 32300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2600 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院辦公廳日前印發文件指出，鼓勵網絡視聽服務、入境消費、演出服務和體育賽事等服務消費發展，旨在擴大服務消費成為中國提振消費的重點。(信報)

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 結束一連兩日議息會議，在本港時間周四凌晨 3 時公布利率決議聲明，以 10 比 2 的投票結果，維持聯邦基金指標利率在 3.5 厘至 3.75 厘區間，理由是通脹依然高企，但經濟增長穩健。(信報)

4) 個股訊息

陷入財務困境的新世界發展 (17) 與潛在投資者談判有新進展。彭博引述知情人士透露，黑石集團正就成為新世界最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味鄭家純家族將放棄新世界的控制權。(信報)

舜宇光學科技 (2382) 公布，預期截至去年底止年度股東應佔溢利約 45.89 億至 47.24 億元人民幣，按年增加約 70% 至 75%。(信報)

金沙中國 (1928) 公布，截至去年 12 月底止全年，根據美國公認會計原則，淨收益總額按年增加 5.1% 至 74.4 億美元；淨收入為 9.01 億美元，按年減少 14.2%；經調整物業 EBITDA 為 23.1 億美元，按年微降 0.9%。(信報)