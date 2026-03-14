鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-14 19:40

在中東局勢持續升溫之際，美國與親伊朗勢力之間的對抗出現新的升級跡象。美國政府與哈瑪斯在同一天互相發布懸賞令，徵集對方高層人物的情報，使原本已緊張的區域局勢進一步惡化。

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依據美國國務院網站資料，懸賞對象還包括伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼等人。整體名單共列出 10 名目標，其中 4 人僅標示職務而未公開姓名。美方提供的賞金最高可達 1000 萬美元。

同一天，與伊朗關係密切的哈瑪斯也在社群媒體發布懸賞公告，徵集有關美國軍方與情報機構高層人物的情報。

根據美國《新聞周刊》報導，哈瑪斯表示，任何伊拉克人或外國人，只要提供能協助其抓捕或「清除」美國高級軍事官員與情報機構領導人的線索，都可獲得 1.5 億伊拉克第納爾（約 11.4 萬美元）的賞金。

美軍加油機墜毀事件引發關注

「伊斯蘭抵抗組織」13 日還聲稱，他們襲擊了兩架美軍空中加油機，並擊落其中一架。

不過，美軍中央司令部表示，一架 KC-135 空中加油機在伊拉克西部墜毀，機上 6 名乘員全部罹難，但事故「並非由敵方火力或友軍誤擊造成」。另一架加油機則已安全降落。

部分美國媒體指出，這兩架加油機可能在空中發生碰撞，導致其中一架墜毀。

目前中東衝突的導火線，源於 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動的大規模軍事行動。伊朗隨後對以色列以及美國在中東地區的軍事基地展開反擊。