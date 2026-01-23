鉅亨網編譯許家華 2026-01-23 05:58

原油期貨價格周四 (22 日) 下跌約 2%，觸及一周低點，主因美國總統川普淡化對格陵蘭島與伊朗的強硬威脅，並出現可能推動俄烏戰爭走向解決的正面動向，市場避險溢價隨之降溫。

布蘭特原油 (Brent) 期貨下跌 1.18 美元，跌幅 1.8%，收報每桶 64.06 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.26 美元，跌幅 2.1%，收在一周低點每桶 59.36 美元。

川普表示，已透過與北約達成的協議，確保美國對格陵蘭的「全面且永久」使用權。北約秘書長則指出，盟國必須強化對北極安全的承諾，以防範來自俄羅斯與中國的威脅。不過，川普先前以關稅甚至軍事行動作為取得格陵蘭的手段，已重創跨大西洋關係信心。外交人士透露，歐盟領袖周四將在緊急峰會上重新評估與美國的關係。

Saxo Bank 商品策略長漢森 (Ole Hansen) 指出，與格陵蘭相關的政治風險溢價正在消退，伊朗供應中斷的風險也同步降低。川普同時表示，希望不再對伊朗採取進一步軍事行動，但若伊朗重啟核計畫，美國仍將採取行動。伊朗在制裁之下，仍是石油輸出國組織 (OPEC) 中僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克的第三大原油生產國。

線上券商 IG 分析師賽卡摩爾 (Tony Sycamore) 認為，在格陵蘭與伊朗緊張局勢趨緩的情況下，油價應可維持在每桶 60 美元左右的水準。

在俄烏局勢方面，烏克蘭總統澤倫斯基周四在達沃斯與川普會談後表示，對烏克蘭的安全保證條款已敲定，但與俄羅斯戰爭中的關鍵領土問題仍未解決。川普持續向烏克蘭施壓，要求在近四年的戰爭後推動和平，但俄羅斯是否願意停火仍缺乏明確跡象。若俄烏達成和平協議並解除對俄羅斯的制裁，作為全球第三大原油生產國，俄羅斯的供應回流市場，可能進一步壓低油價。

法國海軍近日在地中海攔截一艘俄羅斯油輪，懷疑其屬於規避制裁、協助出口原油的「影子船隊」。官方數據顯示，俄羅斯去年原油產量年減 0.8%，降至每日 1028 萬桶，約占全球產量的一成。

在委內瑞拉方面，另一個受制裁的 OPEC 成員國，貿易商維多 (Vitol) 與托克 (Trafigura) 在美國支持的協議下，於尼古拉斯 · 馬杜羅政府被推翻後持續出口燃料油。根據草案內容，委內瑞拉擬改革碳氫化合物法，允許外國與本地企業以新合約模式獨立經營油田、銷售產量，並即使僅為國營石油公司 PDVSA 的少數股權夥伴，也能取得銷售收益。

美國官員指出，川普政府允許中國購買委內瑞拉原油，但不得以過去「不公平、低價傾銷」的價格交易。市場認為，若委內瑞拉原油供應增加，將對油價形成下行壓力。

此外，歐洲企業前景預測下修，也對油市情緒造成壓力。不過，全球最大產油商沙烏地阿拉伯國營石油公司 Aramco 執行長納瑟 (Amin Nasser) 表示，外界對全球原油供過於求的預測被嚴重誇大，因需求成長仍然強勁，且全球原油庫存處於偏低水準。

美國原油庫存數據亦加重油價跌勢。美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 1 月 16 日當周，原油庫存增加 360 萬桶，遠高於路透調查分析師預期的 110 萬桶，也超過美國石油協會 (API) 周三通報的 300 萬桶增幅。