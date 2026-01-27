鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-27 06:55

國際油價周一 (26 日) 小跌，市場評估冬季風暴對美國產油區產量的影響，同時觀望美伊緊張局勢可能帶來的影響，

〈能源盤後〉油價走軟 市場評估冬季風暴對美國產油區影響 (圖:Shutterstock)

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨下跌 0.29 美元或 0.4%，收在每桶 65.59 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 0.44 美元或 0.7%，收在每桶 60.69 美元。

布蘭特、西德州上周雙雙上漲 2.7%，當時收在 1 月 14 日以來最高水準。

分析師和交易員預料，隨著一場冬季風暴橫掃美國全境、能源基礎設施和電網不堪重負，美國原油生產商周末損失多達每日 200 萬桶的石油產量，相當於全國周末產量約 15%。

諮詢機構 Energy Aspects 稱，美國原油生產中斷情況周六達到最高峰，以二疊紀盆地受影響最大，約損失每日 150 萬桶，周一產量損失降至約 70 萬桶 / 日，預料 1 月 30 日前所有產量會完全恢復。

與此同時，哈薩克能源部周一表示，該國最大油田準備恢複生產，但業內消息人透露產量仍然偏低，對 CPC Blend 原油出口的不可抗力仍然存在。

分析師稱，在美伊緊張局勢令投資者保持警惕之際，交易員也關注地緣政治風險。

美國總統川普上周表示，有一支美國「艦隊」正駛向伊朗，但希望不必使用這支力量，他也再次警告德黑蘭不得殺害抗議者或重啟其核計劃。

一名伊朗高級官員上周五說，伊朗將把任何攻擊視為「對我們的全面戰爭」。

BOK Financial 交易主管 Dennis Kissler 說：「整體而言，在了解川普政府將如何處理伊朗問題之前，原油市場仍維持震盪整理格局。」

Kissler 補充稱指出：「烏克蘭 / 俄羅斯 / 美國和平談判的推進，以及 OPEC 預料下次會議將維持當前產量路線，仍是讓油價承受壓力的因素。」

三名 OPEC + 代表對路透表示，預料石油輸出國組織 (OPEC) 和盟友將在周日的會議上繼續暫停 3 月增產計畫。