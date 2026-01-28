鉅亨網編譯許家華 2026-01-28 06:18

國際油價週二 (27 日) 大幅收高，受美國遭遇嚴寒冬季風暴衝擊影響，原油產量與出口短暫受阻，市場對供應中斷的擔憂升溫，推動油價單日上漲約 3%。

布蘭特 (Brent) 原油期貨結算價上漲 1.98 美元，漲幅 3.02%，收每桶 67.57 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 1.76 美元，漲幅 2.9%，收每桶 62.39 美元。

‌



分析師與交易商估計，嚴寒天氣上週末橫掃美國，對能源基礎設施與電網造成壓力，美國原油產量一度減少最多約 200 萬桶／日，約占全國總產量的 15%。美國墨西哥灣沿岸的原油與液化天然氣出口亦受到影響，船舶追蹤服務商 Vortexa 指出，受低溫天氣影響，相關港口週日出口量一度降至零。

City Index 市場分析師拉札克札達表示，惡劣天氣推升原油期貨價格，短期風險偏向上行，市場憂慮供應可能出現進一步中斷。PVM 經紀公司石油分析師瓦爾加則指出，若美國寒冷天氣持續，未來數週原油庫存可能出現相當顯著的下滑。

隨著港口於週一重新開放，美國原油出口出現反彈。Vortexa 市場分析主管聖瑪麗亞．哈特克表示，出口流量回升至高於季節性平均水準。不過，供應端的其他風險仍對市場形成支撐。

消息人士指出，哈薩克最大油田田吉茲油田在火災與停電影響後，復產進度慢於預期，至 2 月 7 日前恐僅能恢復不到一半的正常產量。瑞銀分析師史陶諾沃表示，田吉茲油田復甦速度不如先前預期，使原油市場維持偏緊狀態，加上美元走弱，也為油價提供支撐。

另一方面，營運哈薩克主要出口管線的里海管道聯盟 (CPC) 表示，在俄羅斯黑海沿岸終端其中一處泊位完成維修後，該終端已恢復滿載運作，有助於部分緩解出口壓力。

地緣政治風險同樣成為市場關注焦點。美國官員透露，一艘美國航空母艦及其支援艦艇已抵達中東地區，提升美國在該區域防衛部隊或對伊朗採取軍事行動的能力。拉札克札達指出，美國總統川普日前提及有「艦隊」正駛向伊朗，使地緣政治緊張升溫，短期內支撐油價走勢。