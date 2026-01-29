鉅亨網編譯許家華 2026-01-29 06:00

國際油價周三 (28 日) 續揚，受伊朗局勢升溫及美元走弱支撐，布蘭特與美國原油價格同步升至去年 9 月以來高點，並可望創下 2023 年 7 月以來最大單月漲幅。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 83 美分，漲幅 1.23%，收在每桶 68.40 美元，月漲幅約 12%。

美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 82 美分，漲幅 1.31%，收在每桶 63.21 美元，月漲幅約 10%。

市場焦點之一在於中東地緣政治風險升高。美國總統川普敦促伊朗就核武問題重返談判桌，並警告若無協議，下一波美國攻擊將更為猛烈；伊朗方面則回應，若遭攻擊將以前所未有的方式反擊。美國官員稍早表示，一艘美國航空母艦及其支援艦艇已抵達中東地區，加深市場對衝突升溫的憂慮。

Price Futures Group 資深分析師佛林 (Phil Flynn) 指出，市場因美國艦隊部署而走高，但同時也受到俄烏和平可能性影響而出現拉回。根據俄羅斯國際文傳電訊社 (Interfax) 引述克里姆林宮說法，俄羅斯、烏克蘭與美國的三方談判預計 2 月 1 日在阿布達比恢復。

供需面方面，美國原油庫存意外下降亦對油價形成支撐。美國能源資訊署 (EIA) 表示，截至 1 月 23 日當周，美國原油庫存減少 230 萬桶，降至 4.238 億桶，與路透調查中分析師原先預期增加 180 萬桶形成明顯落差。

瑞銀分析師史道諾沃 (Giovanni Staunovo) 指出，報告顯示汽油與蒸餾油庫存小幅增加，但原油降幅更大，反映原油出口強勁及進口下降。他並表示，下一份數據將更具看點，因為可觀察寒流對供應面的實際影響。

美國上周末遭遇冬季風暴侵襲，能源設施與電網承壓，部分油井被迫停產。美國產油商周三陸續恢復生產，但國內原油日產量仍估計減少約 60 萬桶，約占總產量的 4%。

此外，美元疲弱亦支撐油價走勢。美元兌一籃子主要貨幣徘徊在近四年低點，使以美元計價的原油對其他貨幣持有者而言更為便宜。美國聯準會周三決議維持利率不變，指出通膨仍偏高但經濟成長穩健，政策聲明中未明確暗示何時可能再度降息。