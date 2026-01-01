鉅亨網編譯段智恆 2026-01-29 00:30

根據《路透》報導，在美元走弱與經濟不確定性升溫下，黃金價格周三 (28 日) 首度突破每盎司 5,300 美元關卡，市場靜待美國聯準會 (Fed) 公布最新利率決策，同時留意央行獨立性相關疑慮。

現貨金價一度觸及 5,311.31 美元的歷史新高，盤中上漲 1.4%，報每盎司 5,259.78 美元，前一交易日漲幅超過 3%。美國 2 月交割的黃金期貨同步勁揚 3.4%，來到每盎司 5,254.10 美元。

美元指數徘徊在近四年低點附近，使以美元計價的黃金對海外買盤更具吸引力。Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師格蘭特 (Peter Grant) 指出，近期貴金屬漲勢已呈現自我強化的走勢。

儘管黃金目前處於技術性超買狀態，存在拉回風險，但逢低買盤仍然強勁，有利於價格續向上推進，下一個目標價位約在 5,400 美元。

市場焦點轉向 Fed 稍晚公布的利率決策，市場普遍預期利率割利率將維持不變，投資人更關注主席鮑爾會後談話內容。美國總統川普日前表示，將很快公布接替鮑爾的新任主席人選，並預期在新領導下將出現降息，相關言論也加深市場對央行獨立性的討論。

由於黃金不具孳息，通常在低利率環境與不確定性升高時表現較佳。今年以來，金價已累計上漲逾 20%，延續去年的創高走勢。不過，格蘭特指出，創新高水準已壓抑零售需求，市場仍累積不少觀望買盤，等待價格回檔；與此同時，因精煉產能吃緊，回收金屬業務也出現降溫。