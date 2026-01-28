特斯拉財報倒數 能源與AI成亮點 分析師聚焦「馬斯克經濟圈」

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-28 13:00

特斯拉財報即將揭曉，分析師聚焦「馬斯克經濟圈」(圖：Shutterstock)

Baird 分析師 Ben Kallo 表示，第四季的「一大亮點」很可能來自特斯拉的儲能與發電業務，他預期該部門將延續過去數季的成長趨勢。

特斯拉在去年 10 至 12 月期間部署了 14.2 GWh 的儲能產品，刷新前一季剛創下的紀錄。根據 FactSet，分析師平均預期特斯拉能源業務第四季營收可達 37.2 億美元，年增 21%。

隨著大型科技公司大舉投資資料中心等基礎建設，該業務也預期受惠於 AI 熱潮。特斯拉能源與充電部門主管 Michael Snyder 去年曾表示，支援資料中心的 Megapack 大型電池出現了「顯著的」需求成長。

相較之下，特斯拉整體表現仍承壓。根據 FactSet 彙整的預估，特斯拉第四季營收預計為 248 億美元，低於 2024 年同期的 257 億美元。調整後每股盈餘 (EPS) 預估為 0.45 美元，明顯低於 2024 年第四季的 0.73 美元。

特斯拉正努力適應新的電動車市場環境，因過去推動購車需求的關鍵聯邦稅收抵免已到期。這家總部位於德州奧斯汀 (Austin) 的公司在 2025 年最後三個月僅交付 418,227 輛電動車，較一年前大減 16%。

投資人高度關注的指標——扣除監管信用額度 (regulatory credits) 後的汽車毛利率，預估為 14.4%，低於前兩季，反映稅收優惠退場的衝擊。Kelley Blue Book 指出，隨著特斯拉去年 12 月加大促銷力道，新車銷售優惠幾乎倍增，短期內毛利率恐進一步下滑。

William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 表示，在周三的財報電話會議中，他將特別關注特斯拉對儲能市場的看法，以及未來擴產計畫。他指出，特斯拉已為執行長馬斯克旗下 AI 新創 xAI 位於田納西州的資料中心，供應超過 600 套 Megapack。

分析師也希望聽到特斯拉在 AI 相關布局上的最新進展，即自駕車與人形機器人。特斯拉目前的估值，很大一部分建立在其未來有望在這些領域取得主導地位的預期之上。

根據 FactSet，截至周二，追蹤特斯拉的分析師中，40% 給予買進或加碼評級，38% 為中立。平均目標價為 415 美元，低於目前近 434 美元股價。

Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 表示，「投資人是以一個具備實體終端產品的 AI 平台來評估特斯拉，股價將取決於管理層是否能強化這條路徑，或將其延後。」

周三電話會議的另一個焦點，將是特斯拉擴大既有叫車服務的計畫。上周特斯拉宣布，已在奧斯汀展開有限度、無人監督的自駕車載客服務，達成原定 12 月底完成的里程碑。

長期看多特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 預期，特斯拉今年將在超過 30 座美國城市部署機器人計程車 (Robotaxi)，而目前僅在兩座城市提供。他認為，自駕車未來數年可為特斯拉增加 1 兆美元的估值。

分析師也關注特斯拉推出更進階版全自動駕駛輔助 (FSD) 系統的時程，該進展高度依賴可蒐集到的數據量。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預期，今年 FSD 的採用率將由 15% 提升至 17%，部分動能來自 FSD 的全球擴張，目前已在 7 個國家上線。

馬斯克曾表示，特斯拉最快可在今年第一季取得在歐洲提供 FSD 的核准，並於中國全面推出該系統。

Ives 在報告中寫道，「我們相信特斯拉未來十年將掌握全球約 70% 的自駕市場，因為沒有其他公司能在規模與布局上與其匹敵。」

此外，特斯拉也預計更新 Optimus 人形機器人的進度。馬斯克曾表示，Optimus 可能在 3 月亮相，並於 2026 年底進入量產。他上周也提到，最快可在明年底向消費者銷售，開啟一個尚未被充分開發的新市場。

特斯拉董事會同時正考慮投資 xAI。該公司由馬斯克於 2023 年創立，已獲得 SpaceX 數十億美元投資，其具爭議性的聊天機器人 Grok 已應用於部分特斯拉車款與 Optimus 機器人。