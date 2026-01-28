鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-28 15:10

川普放任美元貶值 引發市場押注美元長期走弱(圖:shutterstock)

川普周二 (27 日) 表示，他不認為美元已經過度疲軟，並指出美元近期下跌對美國企業是有利的。 這一言論隨即導致美元遭受自去年實施關稅以來最嚴重的單日跌幅，彭博美元指數一度重挫 1.2%，進而推升了所謂的「貨幣貶值交易」。

‌



全球匯市連鎖反應與專家分析

在川普言論的衝擊下，全球匯市震盪劇烈。歐元與英鎊雙雙攀升至 2021 年以來最強，瑞士法郎更觸及 2015 年以來的高點。 在亞洲市場，韓元與馬來西亞令吉領漲。

Pinnacle 投資管理公司首席投資策略師 Anthony Doyle 警告，當理應捍衛貨幣的主政者聽起來毫不在意時，美元的心理防線就會變得單薄，投資者可能會要求更高的回報，來承擔持有美國資產的風險。

Eurizon SLJ Capital 創辦人 Stephen Jen 指出，川普政府的觀點標誌著美元進入「新階段」的開始，旨在透過有利的匯率支持美國出口商。 Jen 認為，過去一整代的分析師習慣了「強勢美元與強勁經濟」的模式，如今卻難以處理「弱勢美元與強勁經濟」並存的劇本。

債務壓力與穩定性的拉鋸

然而，並非所有專家都看淡美元前景。高盛副主席、前達拉斯聯準會主席 Robert Kaplan 警告，美元長期走弱將為美國經濟帶來風險。 他指出，美國債務正朝向 40 兆美元大關邁進，在債務如此龐大的情況下，貨幣的「穩定性」比「刺激出口」更為重要。 Kaplan 強調，美國需要穩定的美元來確保長天期美債的順利銷售。

此外，澳洲國民銀行 (NAB) 策略師 Rodrigo Catril 認為，川普的言論可能只是希望看到人民幣與日元升值，而非真的想發動一場世代性的美元貶值。然而，這種立場的模糊性無疑為市場增加了另一層不確定性。

投資者尋求避險

目前市場情緒顯然偏向擔憂。根據摩根大通數據，衡量美元對主要貨幣的「風險逆轉」指標已降至去年 6 月以來新低，反映出投資者正增加在選擇權市場中的避險需求，以防美元持續下跌。