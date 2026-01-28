鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-28 18:54

外資近期態度出現轉變，積極匯入買股，帶動台股走強，直逼 3 萬 3 關卡，新台幣兌美元匯率同步走揚，今 (28) 日盤中一度升破 31.3 元關卡，終場升幅略見收斂，收在 31.32 元，強升 1.5 角，為連 5 升，創下 1 個多月新高，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.51 億美元。

〈台幣〉亞幣競升潮！強升1.5角收31.32元 創1個多月新高。（鉅亨網資料照）

日元兌美元近期出現暴力升值，掀起一波亞幣競升潮，韓元同步暴升，新台幣兌美元今天以 31.42 元開盤後，一度升抵 31.282 元、升值多達 1.88 角，呈現股匯雙漲，終場以 31.32 元作收，升值 1.5 角，寫下去年 12 月 13 日以來新高價。

權王台積電今天衝上 1820 元新天價，帶動加權指數終場上漲 485.9 點，收在 32803.82 點，改寫歷史新高，聯發科、日月光投控、台達電等權值股同步走高，此外，記憶體、電纜股、塑膠股也獲得資金青睞。

觀察主要貨幣今天對美元走勢，根據央行統計，美元指數重挫 1.12%，日元飆升 1.36%，韓元也暴升 1.33%，新加坡幣升 0.64%，新台幣升值幅度相對有限，終場升幅 0.48%，人民幣升值 0.18%，亞幣全面走揚。