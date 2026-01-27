鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-27 20:00

目前的全球金融市場中，美元正面臨空前的拋售壓力。根據《彭博》彙編自 2011 年以來的數據顯示，交易員為了押注美元進一步走貶，支付的短期選擇權溢價已飆升至歷史最高紀錄。

這種看跌情緒不僅局限於短期，投資者對於美元長期前景的悲觀程度，也已達到至少自 2025 年 5 月以來最高。

儘管美元指數周二 (27 日) 微幅回升，但其在此前 3 個交易日的跌幅，已是自去年 4 月關稅動盪以來最劇烈。丹斯克銀行 (Danske Bank A/S) 資深分析師 Jesper Fjarstedt 指出，「不可預測的美國政治對美元而言無疑是利空」，近期政局的發展已促使市場重新納入政治風險溢價。若跌勢持續，美元匯率恐將觸及 4 年來的最低點。

美元今年在 G-10 貨幣中表現墊底，反映出投資者對這項傳統避險資產的觀感已發生轉變。除了政局動盪外，美國預算赤字攀升、制裁風險及貿易摩擦，均令美元承壓。與此同時，市場正加速將資產分散投資於黃金及其他儲備資產。

同時，這波跌勢背後伴隨著龐大的交易量支撐。周一透過存管信託及結算公司 (DTCC) 的成交量，創下史上第二高，僅次於 2025 年 4 月 3 日的拋售潮，市場參與度也達到了歷史高點。在具體布局上，自上周四以來，歐元與澳幣約三分之二的選擇權交易，都是在押注美元走弱。