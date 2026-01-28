鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-28 12:04

2026 年初國人海外投資大爆發！根據 LINE Bank(連線商業銀行) 統計，截至 1 月 18 日止，今年美元匯出交易人數及金額分別達到去年同期的 3.3 倍與 3.9 倍，資金主要流向美國券商。春節前熱錢湧動，LINE Bank 今 (28) 日宣布自即日起至農曆年前，將不定期推出「美元讓 4 分」的「快閃優匯」活動，主打「超低手續費」—匯款美元 10 萬僅需新台幣 150 元。農曆春節期間，外匯服務亦不打烊，投資人在家都能接軌美國市場，隨時調度資金。

年前熱錢湧動！LINE Bank美元匯款量飆史上新高 推快閃優匯「讓4分」。(圖:LINE Bank)

LINE Bank 外匯服務憑藉「24 小時隨時匯款、匯率優、全額到行、秒速匯達、超低手續費」等五大核心優勢，成為國人海外投資的神助攻。匯款金額 10 萬美元，手續費也僅需新台幣 150 元，對追求成本效益的投資人來說，是真正「贏在起跑點」的理財好幫手。

LINE Bank 觀察客戶外匯資金流向發現，高達 86% 的客戶直接將資金匯往美國三大券商，其中美國 Firstrade(第一證券) 是半數資金的匯出地，近 9 成的單筆匯款金額超過 1000 美元，顯見大眾正積極透過 LINE Bank 幾近「零時差」、高效率的匯款管道，布局美股市場。

由於美國券商 Firstrade 限時優惠針對 1000 美元以上的匯款提供 25 美元 (約合新台幣 800 元) 的手續費補貼，搭配 LINE Bank 僅新台幣 150 元匯費，投資人每筆匯款等同免手續費能額外賺超過新台幣 600 元的差額，讓 LINE Bank 的超低手續費在 Threads、PTT 等各大社群引發熱議。

隨著企業尾牙、年終獎金陸續發放，LINE Bank 鼓勵投資人提早儲備美元資金並進行理財規劃，春節前夕推出連續四週的「美元快閃讓 4 分」快閃優匯活動。若暫無投資計劃的客戶，亦可選擇「美元定存 1 個月 3.3%」的高利方案。