美國政府部分停擺倒數中 未來幾天情勢一次看

《CNBC》報導，美國聯邦政府正逼近本週末部分停擺的臨界點，若國會未能在期限前達成共識，政府部分機構將自週六 (31 日) 凌晨 12 時 01 分起面臨關門風險。

這次僵局的導火線之一，來自明尼亞波利斯近期再度發生聯邦執法人員射殺美國公民事件，使得國會氣氛急遽升溫，情勢也與去年的政府關門情況明顯不同。

37 歲加護病房護理師 Alex Pretti 遭槍殺，引發民主黨在參議院強烈反彈，進而阻擋一項已於眾議院通過的龐大撥款法案。該法案金額超過 1.2 兆美元，涵蓋國土安全部及多個聯邦機構，是截至 9 月 30 日止本會計年度政府支出的核心內容。

由於共和黨在參議院以 53 比 47 掌握多數，該法案仍需取得 60 票才能通過程序性門檻，因此民主黨的支持成為關鍵。

民主黨人要求將國土安全部 (DHS) 相關撥款自法案中剔除，作為支持交換條件，但共和黨已明確表態不會讓步。

若參議院對法案進行任何修改，法案勢必得送回眾議院重新表決，然而眾議院目前正值既定休會期，尚未宣布是否會在期限前復會。

這項撥款法案除國土安全部外，也涵蓋國防、財政、國務、衛生及公共服務、勞工、住房與城市發展、交通與教育等部門。

一旦法案未能在週五 (30 日) 深夜前過關，相關機構將失去資金，進入停擺狀態。屆時，非必要人員將被迫休假，必要人員則須在未支薪的情況下持續工作。至於美國總統川普此前已簽署的其他支出法案，仍可讓政府其餘部門維持運作。

無黨派政策中心 (Bipartisan Policy Center) 經濟政策副主任 Caleb Quakenbush 指出，涉及生命與財產安全的必要活動仍會持續，但執行相關任務的員工未必能即時領到薪資。他表示，各機構在界定必要人力與運作時程方面，擁有相當大的裁量空間。

目前，面臨斷炊風險的機構尚未對外公布完整的應變計畫。依過往經驗，社會安全給付，以及聯邦醫療保險與醫療補助服務通常會在停擺期間繼續進行。由於去年通過的法案已為農業部提供全年資金，補充營養協助計畫不會再度出現中斷。

不過，仍有多項公共服務可能受到影響。若本週末發生停擺，將是報稅季展開後的首次政府關門。

國稅局 (IRS) 將成為首當其衝的機構之一，去年停擺期間，國稅局雖維持有限運作，隨著時間拉長，部分業務被迫縮減，多數退稅也暫停發放，僅少數符合條件的電子申報案件例外。

交通部同樣面臨停擺風險，部分核心功能將勉力維持，其中航空交通管制員仍須到崗工作，但不一定能即時領薪。

衛生及公共服務部也將受到波及，過去停擺期間，部分啟蒙計畫 (Head Start) 曾被迫暫停，對家庭托育造成實質衝擊。

相較之下，國土安全部受到的影響相對有限。共和黨去年通過的《大而美法案》 (One Big Beautiful Bill Act) 已為該部門提供約 1,780 億美元資金，即使政府部分停擺，仍可動用這筆經費，讓移民相關業務大致維持運作。