鉅亨網新聞中心 2026-01-28 15:10

輝達 (NVDA-US) （NVIDIA）執行長黃仁勳近日開啟 2026 年訪華行程，先後現身上海、北京與深圳三地。除了出席公司內部的年度慶祝活動外，更以極其平易近人的姿態走入大眾視野，不僅在上海菜市場品嚐在地小吃，更在深圳與友人大啖牛肉火鍋，引發社群平台上的熱烈討論與偶遇熱潮。

黃仁勳旋風橫掃北上深：買糖葫蘆、大啖牛肉火鍋只花人民幣800元。(圖:shutterstock)

28 日晚間，黃仁勳與六位友人低調前往深圳福田 CBD 的「八合裡牛肉火鍋店」用餐。據店員分享，這群客人在用餐過程中表現得十分隨和，與一般民眾無異，直到買單時才被認出其身分。

一行人點了豐富的牛肉與配菜，總消費額僅 800 多元人民幣 (約台幣 3,600 多元)，黃仁勳對此讚不絕口，直呼深圳的牛肉既新鮮又美味，並大方與工作人員合影、在餐盤上簽名留念。

此次中國之行的行程相當充實，黃仁勳於 24 日首站抵達上海，被捕捉到身著代表性黑皮衣出現在陸家嘴錦德市場。他在菜市場內的美食店購買了糖葫蘆與栗子，與店主親切交談，甚至還大方派發親筆簽名的紅包答謝。

隨後於 25 日轉往北京，並在 26 日晚間換上黑色短袖衫出席北京分公司的年會，在極具科技感的舞台上與員工熱情互動，共慶新春佳節。