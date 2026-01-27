〈房產〉雙北十大親民捷運宅出爐 新北只剩這3站還有3字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-27 10:55

雙北捷運路線越來越密，也越來越多人沿捷運而居，房仲業者統計實價登錄，2025 年雙北市各捷運站周邊 500 公尺住宅單價最便宜的前 10 名站點，由新北淡水站平均 34.4 萬元，奪得房價最親民站區。其次是泰山貴和站以 35.3 萬元位居第二，竹圍站第三名，前十名中僅 3 個站房價平均仍落在 3 字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要 4 字頭起跳。

雙北十大親民捷運宅出爐 新北只剩淡水等3站還有3字頭。(鉅亨網記者張欽發攝)

觀察這前 10 名站點當中，淡水區和新莊區都有三個站點入榜。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水線末端站雖然通勤到市區的時間比較長，但因為價格親民，又具備成熟生活機能和淡水河畔景觀的環境優勢，捷運宅平均單價在 34.4-42.2 萬元間，是雙北市極少數能以 3-4 字頭入手的捷運地段。

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新莊丹鳳、頭前庄、輔大站等，平均單價落在 41~44 萬元上下。南新莊區的捷運周邊要找到 4 字頭房價，大多為屋齡 30 年以上的舊華廈，3 房格局總價約 1300-1500 萬元左右，或是公寓型產品，單價落在 3、4 字頭。而新莊目前的知識產業園區和副都心的金融和商辦聚落已漸趨成熟，也不乏大型企業和建商進駐，此外，未來將有溪北轉運站、環狀線北段以及龍安路將興建新莊第二運動中心等重大建設利多，讓新莊未來有不少發展潛力空間。

至於唯二的台北市親民捷運宅都位在北投區，包括忠義站和復興崗站，平均房價分別為每坪 40.7 萬元及 45.7 萬元，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

第一建經研究中心副理張菱育分析，忠義和復興崗這兩站周邊生活機能相對較為薄弱，且不少舊公寓或華廈，購屋後的老屋修繕成本，以及銀行核貸成數也需列為考量因素之一。

張菱育指出，針對預算有限的小資族或首購族，可透過政府的新青安貸款方案購屋，以淡水站的房價為例，若購買 30 坪的住宅、總價約 1032 萬元，假設順利拿到銀行核貸成數 8 成，自備款約準備 206 萬元，就能在捷運站周邊晉升有殼一族，且目前新青安有最高 5 年寬限期與 40 年房貸方案可攤還，能有效降低初期的還款壓力，