鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-26 16:14

內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025 年第三季台北市住宅平均屋齡為 39 年，屋齡超過 40 年占比更達到 57.07%，至於不同屋齡住宅交易情形，房仲業者統計台北市 12 行政區不同屋齡區間的交易占比，其中萬華區、士林區、大安區與松山區，屋齡超過 40 年住宅交易占比就超過 50%。

其中，台北北市萬華區 2025 年住宅交易，屋齡超過 40 年占比高達 56% 全市最高，士林區占比 53.6% 排名第二，大安區與松山區占比分別為 52.3% 與 50.5%，屋齡 40 年以上老屋交易占比皆超過一半。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市萬華區、士林區、大安區與松山區都是台北市開發較早的區域，可建築土地稀缺，新屋供給相對緩慢，因此老屋、公寓量體較大。然而老屋、公寓周邊通常生活機能發展完善，加上老屋的房價優勢，讓屋齡 40 年以上住宅成為此一地區的交易大宗。

相對於開發較早的區域，文山區及內湖區屋齡 20 至 40 年的住宅交易占比較高，交易占比分別為 34.5% 與 34.9%。陳金萍分析，屋齡 20 至 40 年的住宅，通常在公設比、空間運用與價格穩定性上，往往最符合當前家庭生活與換屋族的需求，因此吸引文山區、內湖區追求實際使用空間或家庭需求的購屋族群。

台北市大同區及南港區 2025 年屋齡小於 10 年的住宅交易占比近三成，分別為 29.5% 與 29.1%，是台北市住宅新屋與新古屋交易動能強勁的行政區。陳金萍說明，大同區雖是台北市開發較早的地區之一，但近年在西區門戶計畫帶動下，翻轉力道強勁，都市更新與危老改建密集，使得新建案常年穩定釋出，加上大同區位於台北市外圍，房價較核心地區實惠一些，吸引不少台北市購屋客群，也讓屋齡 10 年以下住宅交易占比提高。