鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-27 17:18

中工 (2515-TW) 在台北信義區陶朱隱園自規劃到落成歷時長達 15 年時間，除在 2025 年以 17 樓戶及 4 個車位對非關係人以 11.1 億元成交售出，換算每坪近 370 萬元，手中握台北信義區陶朱隱園 12 戶的中工指出，陶朱隱園 2026 年銷售目標達 3 戶。

中工握有的信義區「陶朱隱園」12戶 今年以售出3戶爲目標。(鉅亨網記者張欽發攝)

如以中工已賣出的 17 樓總價 11.1 億元推估，中工握有的陶朱隱園 12 戶，推估總額破 100 億元。而中工以成屋銷售，賣出一戶即可認列一戶。

中工對陶朱隱園前後累計花費高達 5 億元的藝術大廳、生態庭院，甚至進一步開放參觀頂樓。中工並指出，此一與地主合建案共 20 戶，中工合建分回陶朱隱園 12 戶， 2026 年對陶朱隱園銷售目標達 3 戶。

中工在陶朱隱園自規劃到落成歷時長達 15 年，中工指出，此舉只為成就一座真正獨一無二的世界級地標。建築本體採用極具挑戰性的旋轉結構設計，從工程計算、結構安全到施工技術皆突破傳統高樓標準，大幅提升施工難度，也因此拉長整體建造時程。每一層角度的精準扭轉，不只是建築造型語彙，更是對工藝極限與創新技術的全面考驗。