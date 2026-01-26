鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行自 2024 年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制跡象，造成房市交易冷清且可能延續到 2026 年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，永信 (5508-TW) 今由董事會通過發行普通公司債籌資 30 億元，發行期間將不超過 5 年，將採取一次或分次發行。
永信建設指出，此一董事會通過發行普通公司債籌資 30 億元，償還金融機構借款及充實營運資金。
永信建設 2025 年營收 25.34 億元，年減 74.75%，1-3 季稅後純益 4.91 億元，每股純益 2.26 元，第三季底負債比 71.95%。
2025 年以來已有包括上市櫃的建商包括太普高 (3284-TW) 、皇翔 (2545-TW) 聯上實業 (4113-TW)、及亞昕 (5213-TW) 及富旺 (6219-TW) 等，陸續以發債或辦理發行現金增資股完成市場籌資。 今年來還有新美齊 (2442-TW) 辦理現增籌資中，今天並爲特定人繳款最後一天。
2025 年全台房市不振，今天出爐的全年買賣移轉棟數顯示。總計全年買賣移轉量共 26.1 萬棟，與 2024 年的 35 萬棟相比，年減 25.5%，不僅寫下近 9 年來新低，更是史上第三低量，僅高於 2016 年房地合一稅上路的 24.5 萬棟，以及 2001 年網路泡沫的 25.9 萬棟。
