台灣央行自 2024 年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制跡象，造成房市交易冷清且可能延續到 2026 年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，永信 (5508-TW) 今由董事會通過發行普通公司債籌資 30 億元，發行期間將不超過 5 年，將採取一次或分次發行。