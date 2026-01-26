鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-26 20:50

綜合外媒周一 (26 日) 報導，多名石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 代表表示，隨著油價近期回升，產油國聯盟預期將在本周日的會議上，維持 3 月原油產量不變，延續今年第一季暫停增產的既定方針。消息人士指出，儘管市場仍關注潛在供給過剩風險，但哈薩克原油產量下滑及多項地緣政治不確定性，已對油價形成支撐。

哈薩克減產撐油價 OPEC+料3月續停增產(圖：REUTERS/TPG)

OPEC + 八個主要成員國——包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿聯、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞與阿曼——預定 2 月 1 日召開會議。該組織去年 11 月決定，在快速恢復產量後，於今年第一季凍結原油供給，以因應需求成長放緩的季節性因素。此前，OPEC + 已規劃在 2025 年 4 月至 12 月期間，合計提高約每日 290 萬桶的產量目標，約占全球需求近 3%。

多名代表指出，目前預期政策將維持不變，儘管部分成員間的正式討論尚未全面展開。《彭博》先前亦報導，OPEC + 傾向維持現行產油政策。石油輸出國組織 (OPEC) 以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯官方，尚未對即將舉行的會議發表評論。

油價今年以來小幅走高，布蘭特原油期貨目前約在每桶 66 美元附近，較 11 月初宣布第一季暫停增產時僅高出約 1 美元。代表指出，近期價格上揚，部分反映伊朗局勢動盪，以及哈薩克與俄羅斯供應受限的影響。

市場亦留意哈薩克產量下滑的影響。摩根大通 (JPM-US) 預期，該國的田吉茲油田將在 1 月底前持續停產，使 1 月原油日產量降至約 100 萬至 110 萬桶，明顯低於平時約 180 萬桶的水準。