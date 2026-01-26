鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-26 16:20

隨著一場強烈的北極風暴橫掃美國大部分地區，帶動取暖需求激增並導致供應中斷，美國天然氣期貨價格周一 (26 日) 每百萬英熱單位 (MMBtu)6 美元，是自 2022 年以來首次。

交易數據顯示，2 月交割的天然氣期貨在周一亞洲早盤一度飆升 19%，觸及每 MMBtu 6.288 美元。在此之前，天然氣價格在上周已錄得 70% 的驚人漲幅，創下 1990 年有紀錄以來最大的單周漲幅。這場被稱為「Fern」的冬季風暴預計影響約 2.3 億人，多地出現低溫、強雪與結冰現象，嚴重威脅電力網穩定並導致數千架次航班停飛。

在供應端，全美天然氣產量因井口結冰和預防性關閉，每日減少約 40 億立方英尺，減幅接近 10%。與此同時，由於嚴寒導致產出受阻，美國液化天然氣 (LNG) 出口設施的流量也降至一年來最低。

實體市場的波動更為劇烈。Henry Hub 的現貨價格一度衝上每 MMBtu 18.80 美元，而西岸的 SoCal Citygate 也因管線受限與需求激增，價格飆升至約 8 美元。分析指出，由於 2 月期貨合約即將於本周三到期，市場流動性相對薄弱，未平倉合約數遠低於 3 月合約，這進一步放大價格的波動幅度。

儘管價格漲勢兇猛，但目前的天然氣庫存仍比過去 5 年平均水準高出約 6%，為系統提供了緩衝空間。此外，大多數公用事業公司已透過儲存與金融對沖鎖定成本，因此短期噴發的現貨價格，未必會立即反映在家庭取暖帳單上。