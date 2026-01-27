鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-27 05:30

中國國航 (00753-HK) 、南航、東航 (600115-CN) 三大航以及山航、廈航、上航等多家航空公司周一（26 日）發布公告，稱根據外交部發布的出行提醒，為協助受影響旅客更好安排出行，針對 1 月 26 日 12 時前已購買、旅行日期為 3 月 29 日至 10 月 24 日的上述航空公司日本航線進出港航班客票，可辦理免費退改手續。

中國多家航空公司調整日本航線免費退改政策，延長至10月24日。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》報導，國航指出，在 2026 年 1 月 26 日 12 時（含）前購買或換開產生新票號的國航 999 開頭的客票（包括里程獎勵客票）；客票未使用行程涉及旅行日期為 2026 年 3 月 29 日（含）至 2026 年 10 月 24 日（含）之間東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌、沖繩進出港的國航實際承運航班和掛 CA 航班號的代碼共享航班；在 2026 年 1 月 26 日 0 時（含）以後申請客票變更或退票（以取消客票訂座時間為準），在客票有效期內，首次變更免收變更手續費，但需收取子艙位差價及淡旺季差價，再次變更需依據客票使用條件辦理。在客票有效期內，可以辦理未使用航段退票，免收退票手續費。

東航說，辦理變更至原航班前後 3 天（含）以內的航班，可免費變更一次。再次變更或變更超出原航班前後 3 天（含）內的航班，需依據客票使用條件辦理。在客票有效期內，可至原購票渠道辦理未使用航段非自願退票，免收退票手續費。

南航表示，客票變更首次變更至相同航程的南航實際承運航班，免收變更費，如發生票價價差按規定收取。再次變更需依據客票使用條件辦理。退票在客票有效期內申請退票，免收退票費。

2025 年 10 月 26 日至 2026 年 3 月 28 日為 2025/26 冬春航季。2026 年 3 月 29 日至 2026 年 10 月 24 日為 2026/27 夏秋航季。此次集體公告意味著日本航線免費退改簽政策延長至今年夏秋航季。